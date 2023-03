Ley Karla va contra servidores públicos que obstruyen la justicia en feminicidios

Los servidores pùblicos que obstruyen la justicia a las mujeres vìctimas de feminicidio seràn acreedores a una pena de hasta 10 años de prisiòn, posterior al cumplimiento de esa condena seràn inhabilitados para ocupar cargos pùblicos otros diez años, aun es poco, pero tenìamos que empezar por algo, expuso la diputada federal de Morena por Chiapas, Adriana Bustamante Grajales.

Luego de que el pasado jueves la Càmara de Diputados aprobò la reforma al artículo 325 Còdigo Penal Federal, dijo que las madres de mujeres vìctimas de feminicidio se encuentran en indefensiòn, las hemos acompañado en el caso de las victimas de Chiapas, y quienes siendo servidores pùblicos evitan la justicia deben responder por sus actos ante la justicia.

La propuesta de reforma se sustenta en la exigencia de justicia de todas los familiares de todas las vìctimas, un caso muy complejo es el de Karla Yesenia “N”, vìctima de feminicidio a principios de julio del 2018, tenìa 21 años, colaborò en el equipo de campaña del ex diputado local Carlos Arturo Penagos Vargas, candidato a la presidencia municipal por el Partido Verde Ecologista de Mèxico a la presidencia municipal de Tuxtla Gutièrrez.

Cuenta la diputada que la carpeta de investigación fue tan mal integrada por el ministerio público de la Fiscalìa General de Justicia del Estado, las pruebas se desestimaron, despuès del cierre de las oficinas de la casa de campaña fueron a comer con susamigos, realizò muchos mensajes con su mamà, “mamà voy a comer con los amigos”. ¿Còmo estàsn hijita? ¿a que hora vienes? Llgo al ratito.

Llega el momento en que ya no contesta el telèfono de su mama quien le sigue llamando y en un momento le contestan hombres que estaban con Karla Yesenia “N” y le dijeron “no se preocupe doña Mary, nosotros se la llevamos a la casa. “No se la llevaron yal otro dìa aparece muerta en el parque Francisco I. Madero cerca de la Policlìnica”.

No se sabe quien la llevò, ni las causas de su fallecimiento, sus padres se desgarran con la muerte de su hija, presentan muchas pruebas que dersestimaron, la carpeta de investigaciòn no se integra bien, los elementos que habìan integrado no eran suficiente para declarar un feminicidio y declararon homicidiculposo, es decir, vìctima de atropellamiento.

Esta indignaciòn nos llevò a pensar que deben ser sancionados los funcionarios pùblicos que por acciòn u omisiòn, por lo que hagan y no hagan por negligencia, corrupcuiòn y cualquier motivo, el acompañamiento de la iniciativa fue por parte de los papàs Maricruz “N” y Manuel “N”, padres de Karla Yesenia.

La representante de la Red de Víctimas de Feminicidio en Chiapas, Selene Domínguez, sostiene que en la Fiscalía General del Estado existen más de 6 mil carpetas de investigación mal integradas, y los servidores públicos que no hacen bien su trabajo no los queremos impartiendo justicia.

Mientras que Patricia Sánchez, representante del colectivo Mi Útero Feliz, insistió que “jueces y fiscales también son criminales, quienes no hacen bien su trabajo, no los queremos impartiendo justicia, hay incurrido en obstrucción de la justicia”.

Del año 2016 al 2022 se reportan mil 302 muertes violentas de mujeres en Chiapas, la declaratoria de alerta por violencia de género en los municipios de Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, de poco ha servido, no hay justicia y la violencia ha crecido.

Las acciones específicas de prevención se extendieron para los municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, san Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán, pero la violencia contra las mujeres està en todo el estado.