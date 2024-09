Ley seca afectó al sector restaurantero en las fiestas patrias: Canirac

El incremento en la demanda de servicios de las empresas gastronómicas durante los días de las fiestas patrias fue de un 5 por ciento, nos afectó la ley seca que impuso la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Guillermo Acero Bustamante.

Indicó en entrevista vía telefónica que las expectativas eran más elevadas, entre un 15 y 20 por ciento, sin embargo fue así, seguimos trabajando en la promoción de la gastronomía de Chiapas a lo el local y nacional, así como el platillo emblema de la comida chiapaneca, el cochito horneado para atraer clientes a los restaurantes.

Desde Berriozábal, donde este miércoles será el evento de elaboración del taco más grande del mundo en el que esperan alcanzar cien metros de longitud, a base de cochito, comentó que las 25 mil empresas dedicadas a la gastronomía siguen haciendo su propio esfuerzo para mantener la recuperación, aún no se logran las cifras del 2019 antes de la pandemia del COVID 19.

Afortunadamente no ha habido cierre de empresas no despido de personal, cada negocio tiene desde uno a cinco empleos en su mayoría, algunos negocios alcanzan los 10 empleos, aunque hay franquicias que llegan a los 50 empleos por empresa y ello sumado a nivel estatal las empresas de gastronomía estarían generando un promedio de 200 mil empleos permanentes.

Acero Bustamante indicó que las empresas dedicadas a la gastronomía no tienen acceso a los financiamientos, los organismos financieros nos como empresas de alto riesgo por el tipo de insumos perecederos que se utilizan y no estamos en la línea de ser sujetos de programas financieros, no obstante, seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales y la aspirar es no perder empresas, ni empleos.