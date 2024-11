Julissa, sobreviviente de violencia teme por su vida tras liberación de su agresor

La señora Julissa Guadalupe, denunció que es sobreviviente de violencia y ahora teme por su vida, debido a que su agresor Jorge Alberto Isaías Aguilar, de oficio taxista, ha sido absuelto por la Fiscalía General del Estado, no obstante de denuncias, pruebas, testimoniales y ratificación de denuncia presentadas durante dos años consecutivos.

Narró que ha habido una serie de omisiones e injusticia por parte de la Fiscalía General del Estado, durante dos años fue víctima de violencia y maltrato familiar equiparada, tentativa de feminicidio, porque el agresor la asfixió, lo ahorcó, lo golpeó y le arrancó uñas y la amenazó de muerte el 22 de noviembre del 2022.

Dijo en conferencia de prensa frente a Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez que ese mismo día denunció aproximadamente a las dos de la tarde ante la Fiscalía General del Estado de los hechos que se habían suscitado a las nueve de la mañana cuando el agresor llegó a casa de manera violenta en la colonia El Refugio en Chiapa de Corzo.

Julissa tras la violencia familiar vivida teme por su integridad al ser liberado su agresor

Compartió la víctima ante medios de comunicación que ese día la empezó a insultar y luego pasó a las agresiones y amenazas de muerte, entre los gritos que le lanzaba es que la quería dentro de su casa, al momento de las agresiones la empieza a controlar y se sale de control, no se veía alcoholizado y pensaba que había consumido drogas.

Julissa Guadalupe Trujillo dijo que la tiró al piso con las manos al cuello, le causó asfixia y por un momento periodo el conocimiento, al ver esas condiciones, lo suelta y trata de escapar, intentó llamar al 911, desafortunadamente el agresor se había escapado cuando los policías hicieron presencia.

Insiste que esa violencia le causó mucho daño piso ilógico, físico, no oral, económico y durante dos años no ha tenido acceso a la justicia, no se le hace justicia en la Fiscalía General del Estado, al final de cuentas la juez de enjuiciamiento oral de Chiapa de Corzo Dirá Luz López Méndez dice el 20 de noviembre del 2024 que no tiene ningún delito y absuelve al agresor de los delitos denunciados y ahora teme por su vida, está libre y aumenta su temor por su vida.

