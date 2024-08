Libertas Capitur / “La libertad se conquista” 

El paro de los trabajadores del Poder Judicial Federal, en protesta contra la inopinada iniciativa de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, inició con fuerza y se robustece con un amplio apoyo por parte de diversos sectores. Como el respaldo de 1,202 jueces y magistrados de todo el país que en un ejercicio democrático votaron a favor de dicho movimiento, contra 201 que no lo hicieron; que demuestra la importancia de la manifestación sindical en contra del abusivo y famoso Plan C del gobierno.

Diversas organizaciones de profesionistas, abogados, empresarios, organismos no gubernamentales y hasta partidos políticos como el Partido Revolucionario Institucional PRI, se han sumado, igual que la ministra Norma Piña. La presidente de la SCJN, en una alocución dirigida a dicha base trabajadora, calificó que se vive “momentos de gran incertidumbre” y la conminó a defender principios y valores, a trabajar por México y a “hacer valer los derechos de las y los mexicanos y el equilibrio de poderes”.

La ministra presidente ha demostrado tener una gran formación, convicciones y valores en el ámbito judicial. La profesión de abogado que ostenta y una larga trayectoria profesional, intachables, avalan sus palabras. Ella es conocedora y aplica la regla de oro que establece tres actitudes de quienes se dedican al servicio público: atención a las situaciones relacionadas con su responsabilidad, completa dedicación a la función y valor para tomar las decisiones y asumir las consecuencias inherentes.

Recuerdo aquella anécdota, cuando en el primer día de clases de la carrera de derecho, un catedrático preguntó a sus estudiantes de dónde eran. A uno de ellos lo expulsó del salón, bajo el argumento de que ninguna persona de ese pueblo formaría parte de su clase. El profesor continuó como si nada y ya casi al terminar, preguntó cuál atributo debería ser el principal de un abogado.

Al coincidir casi todos en el de “luchar por la Justicia”, el jurista preguntó si haber expulsado al alumno podría considerarse justo. La unánime respuesta fue que no. El mentor hizo pasar al afectado, le pidió disculpas y explicó que el abogado no sólo debe identificar las injusticias, sino que debe tener el valor para luchar en contra de ellas, haciendo énfasis en que la convicción debe impulsar sus acciones y forjar su carácter para oponerse a la injusticia.

“Luchar por la Justicia” no es una frase retórica, tiene que ver con el avance en el respeto a los derechos humanos y los parámetros de lo que el sistema y el régimen político consideran “justo”. Hace décadas que en México no se veía que una iniciativa de reforma tuviera tanta oposición que suscite el activismo y la empatía de las que hoy somos testigos. Algo malo hay en la iniciativa presidencial de reforma judicial que ha unido a todos… en su contra. Y algo bueno existe en la actual Constitución, que tantos tienen el valor de defenderla.

Los gobiernos pasados con todos sus defectos, permitieron -cuando no auspiciaron- que la administración de justicia fortaleciera sus bases, valores, procedimientos, el respeto a los derechos humanos y a los diversos actores que tradicionalmente lucharon por ellos. Nunca una iniciativa presidencial en temas de justicia, antes del sexenio morenista, ha tenido tanta oposición y ha movilizado a tan amplios sectores.

Y no se trata de una motivación política, porque por ejemplo, como ya abordé en una columna anterior (“Hombre fuerte’ vs. Organismos Autónomos”), tiene que ver con la certidumbre que se requiere en cuestiones económicas trascendentales, como es el caso de T-MEC, entre sus mecanismos de control prevé poderes judiciales autónomos e independientes del gobierno. Pero en el régimen actual, desde que el presidente de la república sin ningún rubor declaró, “A mí no me vengan con ese cuento de que la Ley es la Ley’, se hizo evidente su enorme desprecio por la Constitución que protestó guardar y hacer guardar. Y ese desprecio por la Norma fundamental lo quiere convertir en debilidad del intérprete de la Constitución, para concentrar el poder político en forma absoluta.

Los temas de justicia son complicados y distantes del “sentido común”, que en no pocas ocasiones usamos para opinar sobre los asuntos públicos. El régimen del presidente AMLO ha buscado con denuedo desde sus albores, trivializar a la justicia, reducir su ejercicio a una lucha entre pobres y ricos, o entre liberales y conservadores; e incluso, con abuso de la mala conseja (contra el Poder Judicial y los opositores) que dice, “desprestigia que algo queda”. A sabiendas de que el presidente AMLO lo que quiere es, como lo demostró con el infame y venal ex ministro Zaldívar, un Poder Judicial a modo de un gobierno falaz.

Su propósito fue crear las condiciones necesarias para impulsar un golpe de Estado legislativo contra el Poder Judicial que, junto con los demás contra las instituciones que garantizan el Estado de Derecho mexicano, constituyen el Plan C; que no es más que la imposición vía el fraude electoral de un régimen autocrático que garantice la existencia del poder de un hombre fuerte tras el trono.

Sin embargo, no es sencillo revertir décadas de avances afianzados en leyes eficaces, procedimientos pro persona, convenciones internacionales y una estructura judicial comprometida y capacitada como la que integran los trabajadores, jueces y magistrados paristas ampliamente representativos de una cultura de derechos humanos que llegó para quedarse. Sobre todo, no es sencillo hacerlo cuando existe un liderazgo como el de la ministra Norma Piña, basado en la Constitución y los valores de la República; y un Poder Judicial aguerrido, responsable y consciente de su papel en la historia.

Los caminos de las reformas constitucionales no son fáciles de recorrer para una borregada como la de Morena, la 4T y sus satélites, aún con toda la sobrerrepresentación que consigan. Las reformas constitucionales no son fáciles de imponer por simple mayoriteo, si no se tiene las razones y sustentos adecuados a los avances en materia de derechos humanos internacionales, que mujeres y hombres valientes han logrado en México y en el mundo. A ellos les quedan aún capítulos gloriosos qué escribir, conscientes de que como significa el nombre de esta columna, la libertad no es gracia del poder, “la libertad se conquista”.

