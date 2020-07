Líderes sindicales de la Sección VII del Cnte y la Sección 50 de Salud exigen insumos y seguridad ante pandemia

Con las exigencias de establecer una estrategia segura, saludable y la dotación de material y herramientas necesarias para atender y contener la pandemia del Covid-19, se proclamaron la mañana de este lunes los líderes sindicales de la Sección VII del Cnte y la Sección 50 del Sindicato de Trabajadores de Salud en Chiapas.

En ese sentido Pedro Gómez Bahamaca, dirigente de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló que "después de estos meses al vivir en carne propia la muerte de muchos compañeros y compañeras, de familiares, amigos, amigas, en las comunidades, ejido, ver que mueren personas diariamente, nos ha llenado de preocupación, indignación de un sentimiento que no es fácil describir, de impotencia".













Ahí destacó que la mayor exigencia a la Secretaria de Educación en Chiapas por lo menos debe garantizar las condiciones mínimas necesarias como son el abastecimiento de agua, salubridad, material necesario para la sanidad de niños y personal docente.













Hay salones de 45 alumnos, 30 o 35 alumnos, por eso es necesario hacer grupos reducidos en espacios más abiertos, mientras no se regule todo, no vamos a regresar al salón de clases, es una exigencia del derecho a la vida.













Dijo que las consecuencias más duras la sufren el personal delos hospitales y los más pobres, los que perdieron empleos y que están desesperados por la crisis, y se están exponiendo la vida de todas sus familias.

También señaló que “esta enfermedad no es nada más para los adultos, también hay jóvenes muertos, hoy queremos decirles que el Covid-19, aún no sabemos cómo contenerlo, pero acá en Chiapas nos preocupa algo fundamental, que la ruta decidieron tomar para evitar contagios, se describe en una ruta equivocada”.

Además, hizo un reconocimiento a todos los sectores de salud, empezando por los médicos y enfermeras, a todo el personal porque se han expuesto demasiado al no contar con las herramientas necesarias, hoy vemos que hasta médicos han perdido la vida, especialistas.

Detalló que se debe "realizar la contratación inmediata del personal médico que ha fallecido, no se justifican las agresiones, pero es motivo de preocupación, porque la gente demanda atención pero no hay personal, no hay medicamentos, ni herramienta de protección".









Por su parte Jesus Espinosa de los Santos, Secretaria General de la Sección 50 del SNTSA en Chiapas, dijo que “a casi dos años de la actual administración gubernamental no se perciben los cambios de fondo que se prometió, pero sí la continuidad de otros gobiernos que le antecedieron, al no ver los cambios en la población no hemos sido escuchados”.

“No aceptamos la forma en que se administra la salud de los chiapanecos en estos tiempos de contagios por la pandemia, desde antes de la llegada del Covid-19 ya padecíamos y padecemos de las mismas carencias, equipo de protección, material médicos y medicamentos”.

Además, señaló que “persisten las deficiencias en las unidades médicas, tanto de enfermeras como médicos, como sindicato hemos documentado todas estas carencias y fueron expuestas a las autoridades, la respuesta es el silencio e indiferencia”.