Llama a no bajar la guardia ante la nueva normalidad: Luis Villafuerte

San Cristóbal de Las Casas.- Luis Villafuerte, empresario de esta ciudad, exhortó a la población de esta ciudad “ a no bajar la guardia” ante la presente pandemia y evitar se presente un rebrote, ya que apuntó esto podría afectarlos no solo como empresarios sino a los mas de 700 empleos que genera en conjunto con otros con quienes se ha agrupado.

“Hago un llamado, una invitación como ciudadano, que no fallemos y no doblemos con esta pandemia, tenemos salir adelante pero nos cuidemos, invitarlos a que actuemos con la nueva modalidad, usen el gel antibacterial, el cubre bocas, las medidas emitidas por la Secretaria de Salud: Esperamos que en diciembre la situación empresarial mejore y que no tengamos un rebrote, y es por eso que la gente tiene que esperar como años atrás donde el turismo esta al 101 por ciento en diciembre, con buena afluencia”, dijo.









Entrevistado al respecto, aseguró fue un golpe fuerte para este sector, “porque íbamos iniciando el año con muchas ganas, ilusiones de este 2020, se esperaba un gran año y se viene la pandemia, son cosas que de un momento a otro nos cambiaron el destino, pero estoy seguro que con el trabajo día a día nos iremos levantando, si afecto, mermo, pero tuvimos que redoblar esfuerzos, en mi caso apoyamos para que no dejaran de trabajar”.

Y es que Luis Villafuerte en conjunto con otros empresarios unieron fuerzas para poder regalar en esta primera etapa, caretas al sector transportistas, específicamente a los taxistas, que son quienes tienen contacto turistas locales y extranjeros, que llegan a esta ciudad, y buscando contribuir en acatar las medidas sanitarias de esta llamada “nueva normalidad”.





En platicas con taxistas tras el obsequio de las caretas, dejó ver le comentaron que este sector se encuentran en un 20 por ciento de lo que regularmente en esta temporada lograban, por lo que reiteró que es necesario que las autoridades locales implementen estrategias para reactivación de la economía en general.

Por último invitó a los empresarios que colaboren con el sector mas desprotegidos y que le ha pegado esta pandemia, ya que será lamentable que en los tiempos electorales, más sectores y políticos comiencen a contribuir, cuando la situación delicada es ahora que muchas personas no tienen un empleo o un forma de obtener recursos para solventar sus necesidades.