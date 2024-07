Llama a respetar Zona Forestal "Villa Allende" impactada por desarrollo inmobiliario Gran Mayan

El diputado local por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de Tuxtla Gutiérrez, Felipe de Jesús Granda Pastrana, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado,, pide respetar la Zona Forestal "Villa Allende" en el municipio de San Fernando donde se promueve el Desarrollo Inmobiliario Gran Mayán. "Es necesario respetar la ecología, es necesario respetar las áreas verdes, respetar la vegetación, hemos visto que el cambio climático ha ido incrementando por la pérdida de la cubierta forestal.

Hay que respetar el área del Parque Nacional Cañón del Sumidero, pues la Comisión Nacional De Áreas Naturales Protegidas (CONANP) propuesto desde el 2018 a la presidencia de la república modificación dar el polígono de esa Área Natural Protegida hacia la Zona Forestal de Villa Allende, a la par de desincorporar de ese polígono federal unas 2 mil 500 hectáreas aproximadamente que ocupan 91 colonias, 33 de ellas de Chiapa de Corzo y el resto, 58 a Tuxtla Gutiérrez, para que puedan ser regularizadas y escriturados los predios urbanizados.

La finalidad del decreto fue proteger la zona forestal / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Por la colonización dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero ha crecido de una forma ilegal la urbanización, se ha ido perdiendo zona forestal y es necesario aumentar la superficie del predio federal, pero la exigencia es que se cuidara realmente y esta es una oportunidad de crecer la superficie hacia la zona de Villa Allende en los límites de San Fernando y Tuxtla Gutiérrez, hay que estar alertas de que no sucedan ese tipo de abusos en contra de los recursos naturales, subrayó Granda Pastrana.a

Las características de la cobertura forestal de la zona Villa es de interés público por los servicios ambientales que proporciona, en ese sentido, la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO) reconoció esta área como Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA SE-46), así mismo, se encuentra en la Región Terrestres Prioritarias (RTP 141) número 141, denominado “La Chacona-Cañón del Sumidero”.

"Es algo que ya no se debe seguir permitiendo, la ocupación en zona forestal, el fraccionamiento en zonas que son de reserva ecológica, es algo que ya no se puede seguir permitiéndose, es algo que se ha no ido avanzando, tenemos que tener conciencia ecológica y no puede seguir avanzando. Claro que debe ser todo a favor de la legalidad", reiteró el legislador de Morena por Tuxtla Gutiérrez.

Al ser ese sitio de bosques una zona de recarga de aguas que alimenta la toma de agua del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez "La Chacona" podría afectar la disponibilidad del recurso hídrico, necesitamos que intervenga la autoridad y que lo hagan a tiempo, "en un fraccionamiento donde empiezan a vender y empiezan a comercializar, hay gente que compra de buena fe y luego se vuelve un pleito contra un grupo de gentes, y hay que hacer la investigación correcta, quien les autorizó, quien les permitió la afectación de la zona, a veces es parte de la negociación que alguien cierra los ojos y los dejan que empiezan a fraccionar y hacer vialidades y calles y perjudican el entorno y la ecología", enfatizó Felipe de Jesús Granda.

Lo que hemos sufrido este año es el impacto del cambio climático y es lamentable que los sitios con vocación forestal empiecen a fraccionar, sustituir los bosques por concreto nos ha afectado, debemos de procurar la vivienda vertical en Tuxtla Gutiérrez, eso es lo que debemos fomentar, hacer mejor los edificios para que la gente los pueda habitar con los servicios necesarios, la capital es un valle por eso están agarrando las zonas ecológicas y no lo debemos permitir, insistió.

Por ello vale la pena crecer el polígono del Parque Nacional Cañón del Sumidero hacia la reserva ecológica Villa Allende y desincorporar las 91 colonias fundadas de.manwra irregular desde hace 40 años y que necesitan legalizar, pagar pedir y darles los servicios que ahora no es.posible proveerles, reiteró el ex presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez que plantea dar seguimiento a las demandas ante la Procuraduría Federal de Protección Ambiental y a la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas, para generar el ordenamiento territorial, puntualizó.

Tuxtla Gutiérrez la capital del Estado de Chiapas, se encuentra rodeada de Áreas Naturales Protegidas de carácter Estatal y Federal, en la zona sur se localiza la Zona Sujeta a Conservación Ecológica "Cerro Mactumatzá y del Corredor Cerro Mactumatzá - Meseta de Copoya”, así mismo el Centro Ecológico y Recreativo “El Zapotal”, en la zona norte oriente se ubica el imponente Parque Nacional Cañón del Sumidero, sobre el lado norte se aprecia un macizo forestal, siendo la zona de terrenos del Ejido Plan de Ayala y la cañada de San Fernando, Chiapas, dicha zona se encuentra Decretado como Zona Protectora Forestal Vedada, Los Terrenos Forestales de Villa Allende, declarado mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 1939, por el entonces Presidente Lázaro Cárdenas.

La finalidad del decreto fue proteger la zona forestal que cumple la función de ser regulador climático debido a la presencia de árboles forestales en la zona, lo anterior, permite que las corrientes de aire regulen la temperatura además la zona es captador de de agua que abastece a la población Tuxtleca para uso doméstico.