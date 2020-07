Llama la Arquidiócesis de Tuxtla a sus fieles a observar las medidas sanitarias contra el Covid-19

La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez hace un llamado a sus fieles de más de 70 parroquias a observar las medidas sanitarias implementadas por las autoridades sanitarias federales y estatales para contener la pandemia del coronavirus, necesitamos educarnos en una nueva manera de vivir tanto dentro como fuera de casa para que el virus no no diga dañando.

El arzobispo Fabio Martínez Castilla y obispo auxiliar José Luis Mendoza Corzo, precisan que ante la realidad del crecimiento de contagios, la fuerza de estar vigilantes y del cuidado, observando las normas sanitarias, será el medicamento que nos hará vivir y convivir en salud.









Tenemos que ser vigilantes y unidos cuidádonos mutuamente, personal, familiar y comunitaria, para vencer la pandemia que hasta el pasado 5 de julio había alcanzado 4 mil 312 contagios con 322 defunciones, así como 2 mil 986 recuperados de la enfermedad.

Necesitamos proceder con prudencia, no correr, sino dar los pasos adecuados para salud integral de nuestro pueblo, desde cada vicaría, decanato y parroquia o comunidad, el llamado es no aperturar los templos si no se tienen el equipo y las condiciones necesarias.





Insisten los obispos en conocer la realidad de la pandemia, que las celebraciones sean con el 25 por ciento de aforo, guardar la sana distancia, garantizar insumos para la sanitización, gel antibacterial, disponibilidad de agua y jabón, realizar campaña de sensibilización y usar cubrebocas.

Ingresar a los templos con sana distancia, no salir de prisa de los templos al terminar la celebración, reconocer que todos somos responsables de la salud de todos, es decir, tenemos que cuidar nuestra salud y la salud de otros, procurar eficacia en el desarrollo de los filtros sanitarios y evitar fiestas en esta situación de contagio.





