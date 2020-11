Llaman a combatir la violencia contra las mujeres

La coordinadora estatal de Género y Salud de la Secretaría de Salud, Marcela Vázquez Morales, hace un llamado a combatir la violencia hacia las mujeres, advierte que la falta de denuncia las hace más vulnerables y convoca a la sociedad a unirse a favor de la protección y seguridad de las niñas y adolescentes; nadie debe vivir en espacios de violencia, ni por confinamiento debido a la pandemia del Covid 19.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, pidió a las mujeres víctimas no callar, no empoderar a los agresores, no permitamos la peor violación a los derechos humanos, lamentablemente muchas no denuncian por temor, por amenazas, sin embargo, lo que se genera es un aumento en las agresiones.





Las mujeres tienen que atreverse a denunciar, a un acompañamiento psicológico, al reconocimiento de sus derechos, a la protección, a una defensa y a la toma de decisiones responsables, desde la institución se ofrece una atención e información sobre la económica, física, psicológica, sexual, planificación familiar, salud materna y violencia en el noviazgo, enfatizó.

Dijo que ha crecido el número de adolescentes víctimas, desde las Unidades de Consulta Externa y Urgencias de las unidades médicas se han captado muchos casos en el estado, hay una búsqueda intencionada de casos, se encuentran signos de alarma, se confirma la violencia y se brinda un consejería especializada, aunque en muchos casos para superarla falta determinación de las mujeres.

La Coordinación Estatal de Género y Salud ha iniciado una campaña de información y sensibilización hacia las adolescentes y mujeres, para el acceso pleno a sus derechos en general, a sus derechos sexuales y reproductivos, al derecho, el acceso pleno a la salud y el uso de métodos anticonceptivos, la información es la principal herramienta para que las mujeres sepan qué hacer, en apego a los derechos humanos y con un enfoque intercultural.

Para la atención a las mujeres de los pueblos originarios tiene que haber intérpretes en lenguas maternas para la inclusión a los servicios de salud y a la atención a sus derechos y con el desarrollo de una red de comunicación a través de organizaciones no gubernamentales, las campañas incluyen a todas las especificaciones o diversidad de mujeres, apuntó Vázquez Morales.