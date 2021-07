Llaman a fortalecer la cultura del seguro en el transporte público

Mediante una llamada vía telefónica, la aseguradora Qualitas dio datos importantes para el Heraldo de Chiapas, en donde hizo un llamado a los transportista, que tengan asegurada las unidades en las que viajan a diario cientos de personas y los que ya perdieron vigencia acudan a renovar los seguros.

Contratar seguros para autos del transporte público protegería a los usuarios, eso sería lo ideal, no porque las aseguradoras quieren vender más su producto, sino establecerlo como una cultura de responsabilidad y de protección, de cumplimiento a la legalidad y al Estado de derecho por parte de los empresarios del sector.

Las empresas no proporcionan información que no sea el interesado en contratarlo, porque tendrán que aportar el modelo de la unidad, placas y tarjeta de circulación de la unidad, sin embargo, exponen que es de suma importancia que todos los concesionarios tengan sus documentos en orden, lo porten en sus unidades y los renueven antes del vencimiento.

Han habido casos de lamentables accidentes en los que se llaman a las aseguradoras un día posterior a la vigencia del seguro, y en esas condiciones ya no es posible, bajo ninguna circunstancia, responder y no es por evasión de responsabilidades, sino por ya no estar dentro de la obligación, y el llamado es a fortalecer la cultura del seguro en el transporte público para proteger a los usuarios.

El costo de la póliza del seguro depende del modelo y el número de pasajeros, de acuerdo con la empresa Cuálitas, para un año por daños a terceros por accidentes, lesionados, gastos médicos, pérdida de vidas humanas, dalos a vehículos, robo de la unidad y gastos por trámites legales, por un año en cobertura menor por 5 mil pesos y 15 mil pesos por cobertura amplia.





Socorristas de protección civil municipal, bomberos y personal de grupos de voluntarios estabilizaron y trasladaron al hospital a 6 heridos. / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas





Dependerá de los requerimientos del transportista, pero entre más amplia sea la póliza, la protección es mayor para bien del mismo concesionario, del operador de la unidad y de los pasajeros, lo ideal sería asumir esa responsabilidad constitucional porque en la concesión se establecen las obligaciones y responsabilidades del prestador del servicio.

En Chiapas existe un promedio de 23 mil unidades, todas deberían contar con el seguro, probablemente alguien pueda obviarlo, pero ello es al margen de la ley y está asumiendo muchos riesgos, sobre todo, en agravio de los usuarios y esto no debe ocurrir, porque los pasajeros tiene derecho a un servicio seguro y digno.