En Chiapas hace falta gran recuperación hídrica a pesar de las lluvias

A pesar de las fuentes lluvias que se han presentado en el estado de Chiapas hace falta alcanzar una gran recuperación hídrica en el estado, aunque se tiene un impacto muy positivo, explicó la doctora Sandra Urania Moreno Andrade, directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgo y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Expuso que al 18 de septiembre del 2024 si bien ya estamos en la temporada de lluvias, desde los informes de la Comisión Nacional del Agua, en particular para identificar qué tanto ha habido la recuperación de los cauces hídricos superficiales y su impacto en las presas, aún tenemos en el caso de la Angostura y Chicoasén el 50 y el 75 por ciento de restablecido la recuperación hídrica.

Para el caso de las presas Peñitas y Malpaso, la investigadora explicó que están al cien por ciento, sin embargo, a pesar de ser un estado en el que hemos escuchado en distintas localidades que ha habido fuertes lluvias, persiste un estado de sequía en el que Chiapas en promedio, si bien tenemos una recuperación importante, en municipios de la parte de la Frailesca, Costa y Norte persiste un déficit en la precipitación y de las corrientes hídricas.

Moreno Andrade explicó vía telefónica que es un desafío muy importante para encontrar como con estas condiciones que no representan un gran balance de recuperación hídrica se tienen que llevar a cabo todas las actividades del suministro de agua a los centros de población, de ahí que desde el instituto lo que he Is trabajado en conjunto con algunas asociaciones civiles es también el ir incorporando a través de talleres de educación ambiental técnicas que permitan una infraestructura de recolección de agua de lluvia, almacenamiento, pero estos requieren de un financiamiento para que las comunidades tengan recursos para las tecnologías.

No cualquier agua de lluvia, no en cualquier momento es posible hacer esta recuperación, entonces hay que hacerlo con la asistencia técnica necesaria, por lo pronto esperemos que continúen las lluvias porque la condición de la variabilidad ambiental o lo que conocemos como el cambio climático son fenómenos perturbadores que van a seguir con el flujo energético y tenemos que tener medidas de adaptación a la naturaleza que nos lleven a desarrollar obras de infraestructura que realmente no mitigan el riesgo a inundaciones sino que mejoren las condiciones de los hábitat de los organismos como para los centros de población, apuntó.

