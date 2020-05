Locatarios aseguran que cloro usado en la sanitización causa dolores de cabeza, nariz y garganta

San Cristóbal de Las Casas.- Locatarios de Mercados de esta ciudad donde se ha realizado la sanitización por motivo a las acciones preventivas del Covid-19, aseguran que el olor emitido por el “cloro rebajado con agua” como lo han expresado personal de la Secretaría de Salud, causa dolores de cabeza, nariz y garganta, por lo que aluden no solo es cloro.

Uno de los líderes de las centrales de abasto narró a este reportero que varios locatarios curiosos que se acercaron a las acciones del personal autorizado para las acciones en el mercado José Castillo Tielemans constató que el olor del cloro es potente y lastimoso para la nariz.

Aunque no fueron declaraciones como tal, comentó que incluso el día de la limpieza de ese mercado, uno de los comerciantes que se encargó de tirar agua con cloro al final de la limpieza de las calles aledañas en días previos a la sanitización, y que por accidente le llegó el agua en el rostro, perdió por varios días el sentido del olfato.

El titular de salud en la zona altos de la jurisdicción, ha explicado que la sanitización es agua con cloro, pero ante la experiencia de los locatarios de uno de los mercados más importantes y concurridos de Chiapas, determinaron mejor cerrarlo los días de estas acciones para evitar incidentes o erróneas expectativas.

Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

Es de aclarar que no se busca alarmar a la población por estas acciones, pero si que se tomen las precauciones necesarias, ya que el cloro usado en estas acciones no es el común y si es lastimoso para todos aquellos que no porten equipo preventivo.