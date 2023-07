López Obrador confirma liberación de Nayeli Cinco, cantante secuestrada en Tuxtla

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó en su conferencia matutina la liberación de la cantante Nayeli Cyrene Cinco, quien fue secuestrada el pasado 22 de junio por hombres armados en el Fraccionamiento Santa Clara, ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

"Afortunadamente está la señora de regreso, me dijeron ahora que fui a Chiapas nada más que no quieren opinar, se les debe de respetar. Pero solo que lo diga aquí aunque lo diga ya mañana no sale, sale lo que consideran nos daña", señaló el mandatario presidencial.

La liberación de Nayeli estuvo envuelta en una serie de circunstancias relacionadas con grupos criminales. Su secuestro habría sido el motivo detrás del plagio de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) en Chiapas. El grupo delincuencial responsable exigió, como condición para liberar a los empleados, obtener información sobre el paradero de la cantante.









Tras la liberación de los trabajadores, el paradero de Nayeli permaneció desconocido, y sus familiares continuaron manifestándose en busca de respuestas. Sin embargo, fue el pasado martes 4 de junio cuando comenzaron a surgir rumores sobre su liberación. No obstante, no se había emitido ninguna postura oficial hasta este lunes, cuando el presidente López Obrador confirmó el hecho durante su conferencia mañanera sin dar los detalles exactos de la liberación de Nayeli.