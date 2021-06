Loros y cotorras en peligro de extinción, piden cuidarlos

Cinthya Reyes Hartmann, representante de la asociación civil Tierra Verde Naturaleza y Cultura, convoca a la población a participar en la campaña "Plumas Pintando el Cielo", para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del cuidado de los loros para su conservación, se trata de evitar el saqueo, la comercialización y la reducción de las poblaciones de estás aves.

Lamentablemente en México 21 de las 22 especies que tenemos de loros se encuentran peligrosamente en alguna categoría de riesgo, once de estás están en peligro de extinción, seis se encuentran amenazadas y 4 se encuentran en protección especial, y requieren de la colaboración de la sociedad para su conservación.





De acuerdo con la ambientalista, los problemas que enfrentan estás especies son varios, principalmente los incendios forestales, que han destruido de manera acelerada los ecosistemas y con ello reducen la calidad de vida de estás poblaciones de loros, se reduce los niveles de reproducción y las poblaciones se ban mermando.

Reyes Hartmann añadió que la deforestación ha ido disminuyendo la calidad del entorno que necesitan estás especies, la perdida de bosques y selvas ha llevado a los psitácidos a no tener una vida digna, pero el peligro más grande para ellos es el tráfico ilegal, se estima que de 65 mil a 78 mil 500 loros anualmente son extraídos ilegalmente de sus áreas silvestres.

Lamentablemente en el camino cada vez que los saquean mueren, nueve de cada diez extraídos mueren en el proceso de extracción de los ecosistemas, uno lleva a ser comercializado, esta actividad es ilegal, debe ser denunciada y ser sujeta de una profunda investigación para deslindar responsabilidades desde la Procuraduría de Protección Ambiental (Profepa).





Incendios y la caza furtiva, han reducido drásticamente la población de esta especie que hoy se ve amenazada. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Hizo un llamado a la sociedad que ha pensando en adquirir un loro que por favor no lo haga, que no contribuya al saqueo, por el contrario, hay que denunciar los ilícitos de los que nos enteramos para así abonar a frenar la extracción ilegal, tenemos que sumar esfuerzos todos en la protección de los psitácidos que no son mascotas, ni merecen cadena perpetua, su vida es la libertad y su reproducción.

Los psitácidos son una familia de aves psitaciformes llamados comúnmente loros o papagayos, que incluye a los guacamayos, las cotorras y formas afines de América y África, se clasifican dentro de la familia de psitacoideos, en Chiapas existen estás especies y al igual que en el país presentan graves amenazas por la falta de conciencia de la población.