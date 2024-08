Los barrenderos de Tuxtla enfrentan falta de seguridad social y condiciones dignas

Los barrenderos de Tuxtla Gutiérrez se encargan de limpiar la ciudad, parques, jardines, calles, boulevares, tienen salarios muy bajos, menos de cuatro mil pesos a la quincena, no les alcanza para la canasta básica, no cuentan con protección a la salud, tampoco tienen seguridad social, esto es, no aspiran a ser atendidos ni en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el mejor de los casos reciben servicios médicos en una clínica ubicada en Terán, que sólo los atiende a ellos pero no a su familia.

Los barrenderos de Tuxtla Gutiérrez son los que quitan la peor contaminación a la ciudad a través del retiro de los desechos orgánicos e inorgánicos. Viven en un ambiente de gran contaminación y cada uno retira en promedio mil 600 kilogramos de basura en tambos de 200 kilos; al tiempo que comen en un espacio altamente pestilente, en un sitio al que le llaman anexo, ubicado detrás de la presidencia municipal, aduciendo que ya se acostumbraron a la pestilencia por lo que consideran que se trata de un ambiente sano.

Don Misael López Jiménez es el bodeguero del anexo, entrega a las seis de la mañana y recibe las herramientas de los barrenderos a la una y media de la tarde para que se distribuyan por la ciudad, son aproximadamente 40 entre hombres y mujeres ya que se han ido saliendo muchos y otros han fallecido. Él les hace entrega de botes de 200 kilogramos (cada uno lleva dos), otorgándoles también palas, rastrillos, escobas, arañas y machetes.

Otro turno de barrenderos de Tuxtla Gutiérrez ingresa a su jornada laboral a la una de la tarde para salir a las ocho de la noche y de las diez de la noche un tercer turno para salir a las seis de la mañana, son tres turnos, recogen diario 40 toneladas de basura que son depositadas en dos contenedores de 20 toneladas cada uno en la primera oriente entre segunda y tercera norte, atrás de la presidencia municipal.

Cuenta don Misael López que un barrendero gana cuatro mil pesos quincenales, un promedio de 266 pesos diarios, también levantan perros muertos y gatos, tienen que soportar la gran contaminación y los olores insoportables, no llevan guantes, ni cubrebocas, muchos ni uniformes, solo un barrendero recoge de uno a ocho tambos de basura, cada tambo es de 200 kilogramos, lo carga en un carretón de fierro, mil 600 kilogramos de basura en promedio, no tienen seguridad social, solo servicios médicos que ellos mismos dicen que no es lo mismo.

Dice que no puede pedir un crédito para vivienda, préstamos si y se lo descuentan en la nómina, dice que deben andar guantes y cubrebocas pero no lo usan, en la bodega están todas las herramientas, aunque en la calle hay quienes no usan escobas, sino palmas, junto al anexo donde depositan la basura está un comedor, hombres y mujeres comen en medio de olores contaminantes, aunque dicen que por muchos años de trabajo ya no sienten esa enorme contaminación.

Teresa Aguilar, de 58 años de edad, es otra barrendera, no usa guantes, ni cubrebocas, dice que se siente más cómoda para trabajar así, que su labor es recoger la basura y aunque pretendía usar un cubrebocas este se le rompió cuando quiso colocarlo.

Este es un trabajo de alto riesgo, donde ella ingresa a las seis de la mañana y termina a la una de la tarde, una vez que ha llenado la bolsa de basura la lleva al hombro al anexo u depósito de la basura detrás de la presidencia municipal. Ella no tiene seguridad social, ha querido comprar su seguro pero nadie la ayuda, el servicio médico que recibe dice es insuficiente, pues cita que no atienden bien en la clínica Malibú en Terán, contratada por la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez para atender a sus trabajadores.

No sabe qué es el crédito a la vivienda, ni de prestaciones de ley, solo que tiene dos periodos vacacionales aunque su salario es poco. Vive con sus dos hijos, sus ingresos no le alcanzan para mucho, aunque señala que no le faltan los frijoles y el arroz. Su casa es en la colonia Gabriel Gutiérrez, se siente bien de salud y no utiliza escobas, pues usa palmas para barrer, ya que según ella así avanza más dice y “es el trabajo de todos los días de lunes a viernes”, insiste en entrevista.

Francisco Jeremías Moreno Ruiz, otro de los entrevistados señala que vive en la colonia Francisco I. Madero con su mamá, lleva 25 años barriendo Tuxtla Gutiérrez. Dice que se dedica a barrer parques. Le ha tocado San Marcos de la Calle Central a 11a Oriente, en el primer cuadro de la ciudad. Él recorre la ciudad con su carro con dos tambos, también lleva una bolsa de nailon de color negro donde recoge botellas de aluminio, plásticos y vidrio, así como cartón y otros desechos. Tampoco usa cubrebocas pues dice que le asfixia. Trabaja siete horas al día, gana 3 mil 500 pesos a la quincena que comparte con su señora madre e indica que ya se ha acostumbrado a los olores insoportables de la contaminación. No va al IMSS, no sabe que tiene derecho a créditos para vivienda, ni el porqué se los niegan la presidencia tuxtleca a cargo de Carlos Orsoé Morales Vázquez, que está por cumplir seis años en el poder.

Contenedores de basura

A la vez, doña Deisy Raquel Pérez Hernández, explica que barre desde hace 16 años y no le gusta usar uniformes, pues además de que no les dan en suficiencia en la presidencia municipal, tienen que cuidarlos. Tampoco usa guantes, ni cubre boca, dice que le molesta mientras barre con palma mientras recorre la basura otro compañero y cuando no es así ella misma las coloca en una bolsa que lleve al hombro hasta el anexo o depósito de basura detrás de la presidencia municipal.

Explica en entrevista que su salario es de 4 mil 200 pesos, pero no le alcanza para la canasta básica pues le descuentan el ISR, la cuota de sindicato aunque no le defienden sus derechos. Ella tiene servicios médicos pero no seguridad social, por lo que neto cobra quincenales 3 mil 200, paga agua, luz, pasajes, destina más de mil 500 pesos en comida pero no le alcanza. Ha sido asignada a barrer.

En su momento, Sergio Gómez Sol, dijo que los trabajadores de limpia del ayuntamiento tuxtleco realizan una gran labor. Limpian la ciudad para el disfrute de otros, su actividad es en tres turnos, en el día hace seis viajes de 400 kilogramos de basura al anexo de la presidencia, él gana tres mil pesos quincenales que les sirve solo para pagar, medio atiende a su familia, pagar servicios y lleva 16 años barriendo.

Señala que hace algunos años le tocó encontrar fetos, el usa uniforme, pero dice que por el grosor de la tela le molesta, lo mismo que los guantes y el cubre boca, confirmando que tampoco tienen seguridad social.

