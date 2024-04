Los más grandes agresores en contra de los migrantes es el INM de Chiapas

En el país donde hay menos xenofobia es Guatemala, el país con mayor xenofobia es México, el estado más agresor es Chiapas, los más grandes agresores en contra de los migrantes son los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), los extranjeros en Tuxtla Gutiérrez no venimos a desplazar a nadie, aunque aquí quien encuentra un trabajo es porque se lo ha ganado, hay personas que en los cruceros, en los semáforos, en las calles nos tratan mal, nos gritan, "devuélvete a tu país", la gente está perdiendo la empatía, dice Daniel Soto, de Venezuela.

Por su parte, Bidayni Monasterio, de Venezuela de dónde salió el 21 de febrero cuenta que desde la llegada a Ciudad Hidalgo en el municipio de Suchiate en la frontera con Guatemala es el INM que no te deja avanzar, ahí nos aseguran, nos llevan a Tapachula y de Tapachula a Tuxtla Gutiérrez, no hay agresiones en el campamento en la Plaza del Sol donde están varados asientos de migrantes , hay rondines de las policías, pero desde aquel no nos permiten avanzar, nos niegan documentos, nos niegan permisos para transitar por México, nos llenamos de miedo, hay robos en el camino, de celular, de ropa, zapatos, cosas, separan a las familias.

Si no quieren que avancemos lo mejor es que nos pongan una barrera en Suchiate y de ahí nos regresamos, pero nos traen al centro de Chiapas y nos tienen prácticamente presos, porque no para atrás ni para adelante es posible avanzar, hay personas que han sido regresadas de otros estados del país, nos han soltado a la calle sin soluciones, es el peor miedo, nos obligan a buscar estrategias para caminar de Tuxtla Gutiérrez a Ocozocoautla de Espinosa, luego a Cintalapa y luego a Oaxaca, viaja con tres niños.

Mientras que Vanesa Pérez, de Venezuela, viaja con dos niñas, una de ellas es especial, cuenta que no han sufrido agresiones en el campamento en el estacionamiento de Plaza del Sol en Tuxtla Gutiérrez, lo que existe es discriminación y burlas de mucha gente, la agresión fuerte que recibimos es por parte del Instituto Nacional de Migración, nos niega permisos, documentos, nos trae de Tapachula a Tuxtla Gutiérrez y nos sueltan a la calle a correr suerte, nos obliga a buscar la salida camina por las carreteras, esa es la peor agresión.

Sandra García, de Venezuela, que viaja con sus hijos, comenta que la peor agresor que han sufrido fue hace 15 días cuando una camioneta antes de la media noche se subió al camellón donde se encontraba una casa de campaña con personas durmiendo en el interior, los hombres están al pendiente durante la noche, aunque yo me quedo dormida de cansancio por el trabajo del día, también han venido algunos hombres de noche y de madrugada de mirones, otro caso es que uno de mis hijos pequeños fue a lavarse las manos a los baños de la plaza y un policía lo empujó y lo tiro al piso para que se hiciera un lado, que le dé gracias que no había migrantes adultos, sino ese policía no lo cuenta.

En su momento, Johana Tovar, de Venezuela, compartió que la mayor precaución de los migrantes es que en la noche, se meten a su casa de campaña y ya no salen, los varones adultos están en alerta, pero empezó agresor es el personal del INM, a uno de sus hijos la separaron de ella, afortunadamente ya se comunicaron, está bien dentro de lo que cabe, ella le comparte donde se encuentra y esperan volver a verse, los esa es la principal agresión, el engaño de migración, la gente es solidaridad,.lleva seis meses de viaje desde que salió de su país y espera llegar a los Estados Unidos de América.

Mientras tanto, Félix Madariaga de Honduras, sentado sobre chamarras y cartón, cuenta que es refugiado, pero no tiene dinero para seguir el viaje, quiere llegar a León Guanajuato, tienen miedo, hace unos 15 días un vehículo se subió al camellón donde se encontraban casas de campaña con personas en el interior, pero la xenofobia es peligrosa y uno no sabe de lo que podría ser víctima en cualquier momento, nos cuidamos entre todos, en el camino nos hacemos amigos, conocidos y hermanos.

En el campamento en Plaza del Sol hay niños, niñas, adolescentes y jóvenes, hay matrimonios, madres solteras, familias, todos tienen sueños, aspiraciones, duermen en casas de campaña, en cartones, hay mochilas por dónde quiera, ropa, toallas, zapatos, algunos comen tortas, otros se aguantan el hambre, todos se quejan de falta de dinero, tienen por su integridad, el servicio extranjeros, dicen, los hay muy vulnerables.

