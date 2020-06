Los mil fallecidos por Covid-19 en México no ocurrieron en un solo día: AMLO

El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia mañanera, desde Palenque Chiapas, que el número de fallecido por la pandemia que generó preocupación en el país (pasó de 500 fallecidos a mil fallecidos), dijo que fue el día con más fallecidos por la pandemia “esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día” aclaró.

El presidente hizo el exhorto a seguirnos cuidando a no salir de casa, pero también para que no haya psicosis, temor y dejar de hacer caso al amarillismo “hoy Reforma dice que México está en tercer lugar de fallecimientos y eso es falso", aclaró.





Foto: Captura de pantalla





Destacó que estuvo en la mesa de seguridad acompañando al gobernador del estado y de las instituciones que todos los días se reúnen en Chiapas, cómo se hacen todo el país.

Informó que serán 266 sedes de la Guardia Nacional, en el caso de Chiapas la mesa de seguridad que se reúne es encabezada por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas es la mesa que mejor funciona en todo el país, "por qué no manda representantes a la mesa, el Gobernador asiste personalmente porque el problema de seguridad no se puede delegar y qué tiene que atender de manera personal por eso en Chiapas hay buenos resultados" dijo.

Por su parte el gobernador Rutilio Escandón Cadenas dio la bienvenida al presidente de la república, así como el resto de su gabinete, y destacó que se trabaja en materia de seguridad todos los días lo que ha permitido se está dando una respuesta favorable al pueblo de Chiapas.





Foto: Captura de pantalla





Chiapas está preparado para esta temporada de lluvias, con albergues y la presa Malpaso mantiene un al 61%, las demás presas en Chiapas son reguladoras, informo el Gobernador de manera breve.

También informó que en delitos de alto Impacto incidencia delictiva bajado al 42%, en delitos como robo de vehículos, domicilio doloso, robó a negocio robó a transeúntes, robo a casa habitación bajo en un 70%, el secuestro ha reducido en un 60%, robó a transportistas.

“Se han repartido 145 mil paquetes alimentarios, en una primera fase. Y ya se inició una segunda parte, serán 160 mil”, dijo.

Agregó que se pretenden repartir más de 3 mil paquetes alimentarios, en Chiapas gracias a las economías que se tienen siguiendo el ejemplo del Presidente.

Rutilio Escandón, afirmó que este gobierno es honesto y trabajadores han donado parte de su salario para donar alimentos casa por casa, durante esta pandemia de Covid-19.

Dijo que en un año quedará listo el Sistema de Seguridad C5 “en Chiapas se está aprovechando lo que el presidente planeo, estar en un solo frente en la defensa del pueblo en materia de seguridad, tanto de su gobierno como del gobierno federal”.









En su intervención El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que n Chiapas hay 4 regiones, con 2 mil 641 sumados al despliegue de Sedena y Semar, 5,407 federal, con 4,109, y con la municipal, son más de 22 mil hombres, para realizar aseguramientos en la entidad.

El titular de Protección Civil Federal informo que Se ha atendido a la población afectada por la tormenta “Amada” y la tormenta tropical “Cristóbal”, pero sobre todo prevenir y salvador, se encuentra 27 km en y 95 kilómetros de Campeche.

Destacó que ayer llovió menos que el día martes, en promedio siete millones de personas podrían ser afectadas en el sur-sureste del país. De igual forma lamento la pérdida de vidas humanas, dijo que se perdió una persona en el municipio de San Cristóbal con una muerte indirecta, al caerle un árbol.

Entre los daños, se registran deslaves de laderas en 15 municipios de dos estados, hay seis mil albergues temporales, y se activan como se vayan necesitando, las autoridades informaron que el pronóstico lluvias extraordinarias es de más de 22 litros por metro cuadrados.





/JO