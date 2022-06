Lucha desgarradora de madre por encontrar a su hijo en Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez.- Han transcurrido 70 días de desparecido del joven estudiante de medicina Veterinaria William Daniel "N" el cual fue visto por última vez en Comitán de Domínguez.

Maribey Martínez López progenitora del ausente señaló que su hijo de 23 años, salió de su casa a caminar cerca de las 18:00 horas el día 5 de abril del presente año en la colonia La Esmeralda y desde ese momento perdió el contacto con él y nada se supo de él.









"Quiero señalar que tras dos semanas la autoridad competente no dio la atención adecuada al reporte de desaparición, fue hasta el 18 de abril que elevaron a carpeta de investigación para buscar a mi hijo, desde entonces ha sido un calvario ya que no he tenido respuesta del paradero" mencionó la madre.

Hasta el momentos se han realizado cuatro marchas en la capital chiapaneca, donde a la familia no se le ha notificado el avance de la investigación, por su propia cuenta han tenido la necesidad de pedir vídeos de domicilios y del C5 para tener más pistas.





Lee más: Piden pruebas de ADN para localizar a joven extraviado Aurelio "N"

No nos atienden, no se por qué no nos informan que datos tienen, tenemos derecho a saberlo, no son empáticos, ellos no entienden el sufrimiento como familia, mi hijo era un hombre bueno, sin vicios y no se metía con nadie, queremos se haga viral para que el presidente de la república tome cartas en el asunto, por nuestra parte seguiremos insistiendo en la Fiscalía para que nos den datos, culminó Martínez López.