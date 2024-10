Lucía Trejo denuncia intimidaciones de la pastora Jessica de León Villard

Lucia Trejo, reportera independiente y de otros medios de comunicación, denunció en rueda de prensa a la pastora Jessica de León Villard de la iglesia "Tiempo de Dios", hermana de la senadora Sasil de León Villard, ya que luego de realizar algunas notas periodísticas le escribió de manera personal para intimidarla usando el nombre de Dios, ante ello aseguró que teme por su vida.

Durante su labor periodística nuestra colega, Lucia Trejo había cubierto una manifestación de la comunidad LGBTIQ+ lo cual desde ahí comenzó el problema, posteriormente recibió el día de antier amenazas por parte de León Villard mencionadole que se le hacía molesto e incómodo que publicará cosas acerca de su Partido Encuentro Solidario (PES), y a su hermana Sasil de León.

"Me percaté que con anterioridad me había mandado mensajes porque cuando realice una manifestación de la comunidad LGBT a fuera del congreso y a partir de ahí comencé a leer los mensajes donde ella me dice que Jehova va a reprenderme por meterme con su familia", comentó Trejo.

Usando el nombre de Dios y lucrando con la religión cristiana es como Jessica de León Villard amenazó a la reportera, además de enviarle citas bíblicas deseando la reprensión divina. "Soy una persona católica y creo en Dios a diario me encomiendo a Dios y es de mi preocupación el hecho de que una persona que sea pastora me haga ese tipo de comentarios, porque recordemos que en el mundo hay gente que mata en nombre de Dios", argumentó la reportera.

Por ello ha acudido a Fiscalía del Estado para levantar la denuncia, creyendo que las autoridades harán su trabajo, además ella ha sido una de las reporteras que ha apoyado a loa compañeros periodistas para que cualquier hecho sea denunciado y no quede impune o bien esperar a que los maten recordado la frase de "No se mata la verdad, matando a periodistas".

Trejo recalcó que todo está plasmado en redes hasta un like y compartidas, por lo que también será la policía cibernética que se encargue de averiguar los muros de Facebook, ya que también argumentó que se realizaron una serie de modificaciones luego de las amenazas.

Finalmente la colega Lucia Trejo aseguró que teme por su vida, ya que no es la primera vez que recibe este tipo de amenazas e incluso de personas de comunidades indígenas o bien pueblos apartados de civilizaciones, por lo que no esperaba que alguien que profesa una religión llegara a este grado.

