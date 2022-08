Luis Calderón; socio del Conejobus, no da marcha atrás al reclamo de justicia

Don Luis Alfonso Calderón Barrera, uno de los socios del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez SA de CV llamado Conejobus, de 65 años de edad, en silla de ruedas desde hace 10 años, demanda justicia.

Calderón Barrera sostiene que debido a un tumor en la médula le practicaron una cirugía, pero perdió la movilidad de su cuerpo, ahora depende de la silla y de que alguien le ayude a desplazarse de un lugar a otro.









Cuenta que su situación económica se ha complicado debido a la falta de pago por más de 112 millones de pesos a los socios del Conejobus por el usufructo de 139 placas, por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte, refiere que la ciencia médica y los expertos de la salud le salvaron la vida pero ahora su salud económica no es de lo mejor.

Además, hace año y medio, en plena pandemia del Covid 19, falleció su esposa, está realidad le mermó fuerzas, solo guarda los recuerdos de aquellos momentos en que le tocó conducir una combi del transporte colectivo de la ruta 1 en Tuxtla Gutiérrez, explicó en entrevista.





Señala que el mundo está lleno de injusticias y de personas que se aprovechan de otras





Señala que el mundo está lleno de injusticias y de personas que se aprovechan de otras, sobre todo, de quienes son más vulnerables económica y socialmente, y ese es su caso, como el de todos los socios, afortunadamente tenemos firmas estampadas en el 2009 para la conformación de la sociedad anónima de capital variable, a la vez, nuestras concesiones las tenemos notariadas cómo títulos de propiedad expedidas por el ex gobernador Juan Sabines Gutiérrez.

Precisó que aún cuando necesita de la sola de rueda para todas sus actividades y de que alguien la conduzca, tiene fe en la justicia, tiene fe en la razón, tiene fe en que Dios le dará a cada quien lo que le corresponde, "los socios del Conejobus no hemos robado, solo nos asociamos para trabajar, al disolverse la sociedad, cómo lo establece el acta constitutiva, se nos debe pagar y devolver nuestras 139 placas".





De acuerdo con Calderón Barrera, fueron varios meses, semanas y noches de negociación con el gobierno de Juan José Sabines Guerrero en el 2009, al final se llegó a acuerdos, se conformó la sociedad y comenzamos a trabajar, los que manejábamos combi dejamos de hacerlo porque en enero del 2010 comenzó a circular el Conejobus y a cambio se nos pagaba una renta mensual.

Esta sociedad funcionó en el gobierno de Juan José Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello y en último trimestre del 2020 de anuncia su disolución, pero se debió pagar la renta y devolver las 139 placas para la reactivación de las rutas 1 y 2 del transporte colectivo en Tuxtla Gutiérrez, lo que no ha ocurrido y en cambio, se adeuda a los asociados 112 millones de pesos.





La Secretaría de Movilidad y Transporte y los administrativos de la sociedad no le pusieron atención a los carros, se llevaron el dinero





Durante la caminata por la avenida central desde el Parque Jardín de la Marimba hasta el centro de Tuxtla Gutiérrez, insistió que las promesas del gobierno del estado, uno de los socios, es que desde un principio se respetarían los derechos de todos, se nos dio la seguridad de que no habría despojo, y como consecuencia, firmamos las actas constitutivas, las pláticas fueron intensas, la sociedad si funcionó, si generó ingresos, pero ahora suman 32 meses los que se adeudan, y ahora en silla de ruedas "no me cansaré de demandar lo que es justo, ni más, ni menos".

La Secretaría de Movilidad y Transporte y los administrativos de la sociedad no le pusieron atención a los carros, se llevaron el dinero, destinaron los ingresos a otros fines, hubo malos manejos de los recursos de los socios, ahora hay crisis, deudas, injusticia, pero aún cuando somos adultos mayores, enfermos muchos, seguiremos en pie de lucha, no hay marcha atrás, insistió Calderón Barrera, en su silla de ruedas apoyado por una persona que lo conduce a todas partes.