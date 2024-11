Madre de Karla Velasco rechaza sentencia dictada por juez hacia feminicida de su hija

Maricruz Velasco Nájera, madre de Karla Velasco, manifestó su inconformidad con la sentencia de 45 años de prisión dictada al feminicida de su hija, Marvin "N". La madre de víctima de feminicidio expresó su rechazo este viernes, tras realizar un altar en memoria de mujeres y otros familiares víctimas de feminicidio y homicidio en el estado, a las afueras del Palacio de Gobierno.

Velasco Nájera expresó que la sentencia resulta insuficiente y no refleja la gravedad del crimen cometido contra la joven. La madre comentó que las autoridades le señalaron que la pena impuesta se basó en que era el primer delito del acusado, lo que, en su opinión, minimiza la seriedad del feminicidio.

"Fueron 45 años que se le dio al feminicida Marvin "N", sentencia a la cual pues no estoy de acuerdo, porque se le debió de dar la pena máxima, pero dicen las autoridades no se le puede dar más porque es su primer asesinato. O sea, tiene que haber más muertes de mujeres para que pueda alcanzar la pena máxima”, señaló, cuestionando las disposiciones legales y su aplicación.

La presidenta de la fundación informó que ha recibido amenazas de Marvin "N" por medio de redes sociales, en las que asegura que buscará apelar y salir libre. Este tipo de situaciones, dijo, incrementa la preocupación por la seguridad de su familia. Velasco Nájera destacó que, aunque se siente agotada, no bajará la guardia y seguirá atenta para que el condenado no utilice recursos legales para reducir su sentencia.

"No estoy de acuerdo, pero sabemos que ya es desgastante, lo que sí tengo que hacer es estar muy pendiente que el feminicida de mi hija no recurra a más recursos, que es la apelación y el amparo, porque ya hasta por redes sociales me ha amenazado que lo va a hacer y va a salir y prácticamente en pocas palabras me está diciendo que se va a vengar", mencionó la madre de víctima de feminicidio.

Durante el evento, Velasco Nájera también señaló las inconsistencias en la actuación de la Fiscalía del Estado, criticando su manejo en otros casos de feminicidio y acusándola de revictimizar a las familias.

Denunció la falta de rigor en las investigaciones y la influencia de factores económicos que contribuyen a la percepción de que las sentencias y procesos judiciales no garantizan justicia para las víctimas y sus familias.

La Fundación Karla Velasco, que agrupa a familias afectadas por el feminicidio, exige penas más severas y procesos judiciales que reflejen la gravedad de estos delitos. La organización busca que las voces de las familias sean incluidas en la revisión de casos y en las decisiones sobre políticas de prevención y justicia para estos crímenes.

