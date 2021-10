Madre denuncia acoso contra su hija quien presenta capacidades diferentes

La señora Isabel "N" denunció que el pasado miércoles 21, su hija Berenice "N", que presenta discapacidad por una enfermedad, ha sido acosada por Jesús Martín "N", de la comunidad Ixhuatán municipio de Pichucalco, a través de su cuenta de Facebook, a quien ha contactado y le respondió que su cuenta ha sido hackeada, sin embargo esto no es verdad, y pide a la Fiscalía General del Estado, todo el peso de la ley en contra del presunto agresor.

Su hija no se puede defender, tiene 21 años, su vida la hace en silla de ruedas, su única distracción es el celular y la televisión, ha sido víctima de humillación en los hospitales, en la calle y ahora en las redes sociales, pero esto no lo va a permitir, se van a defender y exigirán justicia.





Acude todos los martes al hospital por un medicamento, se interna de nueve de la mañana hasta las 16:00 horas, no se vale que este hombre que sabe como se llama la niña, tenía su perfil, sabe que casi es familia, hay más familia de nosotros en la comunidad con este apellido, apuntó.

"La hermana del agresor me dijo que yo dejara esto así, el mismo agresor me mandó dos mensajes en los que me pide que yo haga lo mismo, me pide disculpas porque también tiene una niña y un niño, eso lo hubiera pensando antes de lanzar los acosos, no daremos marcha atrás en la exigencia de justicia y que responda ante la ley, por sus actos", abundó la madre en entrevista.





“Yo pido que se castigue, esta vez lo hizo con ella, él trabaja de taxista, lo puede hacer allá en mi pueblo con cualquier niña o cualquier muchacha, tengo el conocimiento que otras personas han sido acosadas por él, es público en redes sociales, exijo castigo, quiero que lo busquen, que no se fugue, ni se burle de la ley, ni de nadie”, reiteró Isabel "N".

Comentó que la esposa del agresor sabe que Jesús Martín "N" ha cometido delito, niega su presencia en la comunidad, eso no me importa, lo que exijo es que se proceda ante la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, incluso, cuando le respondí que estaba acosando a una niña, me mandó lo mismo a mí, “señora que honda con usted”.

La localidad donde vive el agresor se llama Ixhuatán y pertenece al municipio de Pichucalco en el norte de Chiapas, si se va de ahí o no, no me interesa, la ley lo tiene que buscar y aplicarle la ley, basta de acoso, pongamos un alto y demandemos castigo a los responsables, puntualizó.