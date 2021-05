Madre enfrenta calvario al buscar justicia por la muerte de su hija

En este día de las madres, la señora Maricruz Velasco, madre de Karla Yesenia "N", víctima de feminicidio cometido el 4 de julio del 2018, denuncia un "calvario" que ha tenido que enfrentar en demanda de justicia y tema que en cualquier momento pueda salir libre el presunto feminicida, Marvin Eduardo Escobedo Figueroa.

Hoy en conferencia de prensa, dijo que no le convence el sistema de procuración de justicia y a ella personalmente le niegan información del proceso, y del estado que guarda todo el proceso penal en contra de la persona sindicada, incluso le han negado su presencia en el desahogo de pruebas, situación desesperante para su familia.

En la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, reveló que por ahora nos encontramos en el juicio oral, se está realizando la intervención de los testigos, llevamos una semana en esto, se pospuso por esta fecha del 10 de mayo día de las madres, pero no tenemos acceso pleno a la justicia, no hay resultados convincentes, más bien sí riesgos de impunidad.

"Pero lamentablemente no tenemos nada positivo en las investigaciones, los resultados no satisfacen, con ello no hay nada que celebrar, nosotros como víctimas de feminicidio, nada que conmemorar en esta fecha, no queremos fecha para celebrar, menos este día, en el momento en que nos arrebatan a nuestra hija, es frustrante".

Hoy mi inconformidad es porque estamos llevando a cabo esta etapa del juicio y a mí no me permiten como víctima, estar presente, ponen de pretexto la presencia de la pandemia del Covid 19 en Chiapas, aunque realmente no hay nada de riesgo porque solamente asisten los abogados del imputado, el personal de la Fiscalía General del Estado que lleva el caso, pero a mí no me permiten la presencia".

Comentó que las autoridades responsables del caso por parte de la Fiscalía general del Estado nos dan un horario complejo para las audiencias, nos vienen atendiendo en diferentes momentos prácticamente todo el día estar en el sol esperando resultados que no los hay, es algo muy desgastado, muy desesperado, frustrante y eso es lo que nos trae molestos.

Maricruz reiteró que no solo tenemos que luchar contra los que nos arrebataron a mi hija, sino contra un sistema de justicia que evidencia corrupción e impunidad, lo cual es indignante y molesto, mi temor es que pueda salir libre el feminicida, Marvin Eduardo Escobedo Figueroa.