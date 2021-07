Madre pide justicia por daños a su hijo en accidente de colectivo en Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez. Verónica "N" madre del joven de nombre Rubén Steven "N" que es uno de los 7 lesionados en el accidente del colectivo de la ruta 7301 ocurrido la tarde de este domingo en el boulevard Laguitos y crucero de la entrada de Chapultepec exige a las autoridades competentes justicia por su caso de su hijo.

Comentó que la víctima viajaba como copiloto y era el suplente del chófer y tenía como destino llegar al centro para hacer el cambio de turno, acotó que su primogénito se encuentra en estado grave internado en un hospital de Tuxtla.

Puede interesarte: Aparatoso choque de colectivo deja 8 lesionados en los Laguitos





La progenitora entre llantos dijo que pide justicia, señaló que el joven se encuentra en terapia intensiva, los doctores diagnosticaron que debido al accidente tiene daños en la columna, tiene problemas con unas vértebras y la clavícula.

"Nos están pidiendo 80 mil pesos en el hospital para poder operarlo, el dinero es para el material, el Seguro Banorte no se ha hecho cargo, nosotros no tenemos recursos económicos, pedimos a la fiscalía, al ministerio público que nos ayude a que el responsable pague, quisieron sobornar a la personas para decir que él no tiene trabaja en ese colectivo, pero la madre del conductor no aceptó los 100 mil pesos, el dueño de las unidades de apodo "El Chino" no da la cara.





Verónica "N" madre del joven de nombre Rubén Steven "N" que es uno de los 7 lesionados en accidente de colectivo, pide justicia por su hijo. / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas





Por último, pidió a las autoridades de transporte supervise a todas las unidades de esa ruta accidentada, ya que se presume se encuentran en pésimas condiciones, así como otras rutas que tiene el mismo concesionario sin darle mantenimiento y son un peligro para la ciudadanía.