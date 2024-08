Tuxtla Gutiérrez.- El Colectivo de madres en resistencia, dio un ultimátum a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, exigiendo avances concretos en las investigaciones sobre el paradero de sus seres queridos o de lo contrario tomarán otras medidas como el bloqueo del edificio de la FGE. Durante una manifestación realizada en el centro de la ciudad, las mujeres expresaron su frustración ante la falta de resultados y señalaron que han pasado meses, e incluso años, sin recibir información significativa sobre las investigaciones.

Puedes leer también: Estudiantes Normalistas exigen pago de adeudos en marcha por Tuxtla

Las madres advirtieron que, si no se presentan avances sustanciales en la próxima semana, están dispuestas a tomar medidas de presión, como el bloqueo de las instalaciones de la Fiscalía, esto con el fin de exigir a las autoridades que intensifiquen los esfuerzos en la búsqueda de sus familiares o avance en las investigaciones en cuanto al fallecimiento de Jade Guadalupe.

Isabel Torres, madre de la desaparecida Cassandra Torres, declaró que tras dos meses de falta de insistencia, este lunes acudió a la Fiscalía General del Estado de Chiapas para exigir los avances de la investigación en cuanto a la desaparición de su hija, a los que las autoridades respondieron que aún no había avances, por lo decidió pronunciarse.

Madres en resistencia exigen respuestas a la Fiscalía o amenazan con bloqueos🧐🤓https://t.co/1zYJ8cDzPx pic.twitter.com/dSTQH9VyRs — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) August 13, 2024

"Le dimos dos meses de descanso a la Fiscalía, el díade ayer me presento y me dicen que no ningún avance, entonces le mando mensaje al fiscal y como se lo dije al MP, les doy esta semana para que me entregue avances de mi hija, en las investigaciones de mi hija Cassandra", afirmó la madre durante la protesta.

Cabe destacar que a este colectivo se han ido sumando familiares de personas que han desaparecido recientemente, como es el caso de Ana Patricia quien es madre de Ladislao de Jesús Velasco, quien desapareció junto a Gabriel Hernández desde el pasado 30 de julio. La familiares declaró que las autoridades no han entregado avances en la investigación de la búsqueda de sus seres queridos, por lo que ha decidido salir a las calles y manifestarse.

"Hasta hoy no sabemos nada de ellos, ni por comunicación de WhatsApp, ni llamada, no tenemos pistas de ellos. Ya hicimos las denuncias correspondientes ante el MP pero pues no nos dan ninguna respuesta. Nada, no hay avance, incluso ya solicitamos que haya la revisión de cámaras, no hemos tenido respuesta tampoco" dijo Ana Patricia.

Asimismo, mencionaron que esperarán esta semana para que fiscalía reúna todos los avances en cuanto a las investigaciones de las desapariciones de las personas o de lo contrario actuarán manifestándose ante esta autoridad.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️