Madres en resistencia exigen respuestas sobre desapariciones en Palacio de Gobierno

En un conmovedor plantón que se ha mantenido en la entrada principal del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, un grupo de valientes madres en resistencia continúa exigiendo respuestas satisfactorias a sus demandas relacionadas con las desapariciones de sus seres queridos. La señora Isabel Torres, portavoz del movimiento, reveló que no han obtenido resultados positivos por parte de la Fiscalía General del Estado.

Durante una conferencia de prensa, Torres informó que el martes pasado se reunieron con el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas; la Secretaria Técnica, Esther García; el Fiscal General del Estado, Olaf Gómez Hernández; y el titular de la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Sin embargo, lamentablemente, no recibieron ninguna respuesta que satisficiera sus preocupaciones y demandas.

El grupo de personas que conforma este movimiento demanda la inmediata reaparición de 20 familiares desaparecidos y ha instado al Fiscal General del Estado a proporcionar a las madres que han estado esperando durante once meses sus respectivas carpetas de investigación. "En el caso de Néctar 'N', lleva once meses desaparecido y no hemos tenido acceso a la carpeta de investigación", denunció Torres.

Torres informó que el martes pasado se reunieron con el gobernador del estado / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

La señora Isabel Torres también hizo una preocupante revelación sobre las amenazas que han enfrentado por parte de una Fiscal de Ministerio Público llamada Samanta. Esta fiscal ha amenazado con desaparecer a sus familias si continúan insistiendo en obtener resultados de las investigaciones sobre la desaparición de sus seres queridos. Afirmaron que cuentan con pruebas, incluyendo videos, que vinculan a sus familiares con la intervención de la Fiscalía en lugar del crimen organizado.

Un aspecto alarmante de la situación es que las pruebas presentadas por las madres, que apuntan a la implicación de policías estatales en las desapariciones, han desaparecido dentro de la misma institución encargada de las investigaciones. "Desde que nos instalamos en el plantón la semana pasada, comenzaron a investigar, pero acosaron a nuestros familiares, lo que la Fiscalía ha hecho es hostigar", denunció Torres.

En medio de estas circunstancias desafiantes, las madres en resistencia hacen un llamado a la renuncia del Titular de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y del Titular de la Comisión Estatal de Búsqueda si no pueden cumplir con sus responsabilidades. Consideran que estas instituciones han simulado su compromiso con la búsqueda de sus seres queridos en campo.

La Secretaria Técnica Esther García ha sugerido que levanten el plantón, pero las madres han afirmado que continuarán en la lucha. Ante la proximidad de las fiestas patrias, planean discutir su próximo curso de acción y están a la espera de respuestas de la Fiscalía General del Estado en las próximas horas.