Madres en Resistencia protestan en el "Día Internacional de la Desaparición Forzada"

En el día internacional de la desaparición forzada la colectiva Madres en Resistencia en Chiapas marchan este viernes 30 de agosto desde el parque Cinco de Mayo al zócalo de Tuxtla Gutiérrez para exigir justicia por los desaparecidos, documentan más de 3 mil casos en la entidad, y la estadística se ha elevado desde el 2020 a la fecha, reporta Yoselin Chavarría.

Lee más: ¡Chiapas con feminicidios en aumento! Nuevas víctimas en Tapachula y Frontera Comalapa

En entrevista, dijo que el reporte del Registro Nacional de Personal Desaparecidas o No localizadas en México de mil 277 casos para Chiapas no es real, las colectivas documentan más de 3 mil casos, ella es hija de Víctor Manuel Chavarría González, desaparecido el 8 de mayo del 2023 en Tuxtla Gutiérrez.

Las cifras que maneja el gobierno federal son diferentes a las que se manejan en Chiapas, incluso no hay coincidencias en las cifras de la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda, ni es compatible con los datos de las diferentes colectivas, explicó en entrevista.

Se destacó que las cifras que maneja el gobierno federal son diferentes a las que se manejan en Chiapas / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

"No hay coincidencias porque la Fiscalía General del Estado a veces la baja de su sistema, a veces las vuelve a subir y dan por localizados a muchos de nuestros desaparecidos, no tenemos una cifra exacta, en una reunión que tuvimos hace un mes con gente buscadores de los 32 estados sacamos en conclusión que las cifras que nos muestran no es ni la cuarta parte que tiene cada estado".

Las carpetas de investigación no avanzan, algunas han caminado por ejercer presión, la colectiva sigue creciendo porque las mamás tienen el valor denunciar, busco a mi ser querido, a mi papá, a hermanos, hijos, lamentablemente hay muchos más casos invisibles, los que no denuncian, hay quienes se han acercado a nosotros para dar a conocer sus casos, enfatizó.

Municipios Marcha pacífica en Tonalá exige el regreso de desaparecidos desde el 10 de agosto

Subió más del 17 por ciento de desaparecidos en un rango de edad de mujeres de 17 a 22 años de edad, y hombres de 18 a 35 años de edad, también de 35 a los 50 años de edad en la misma proporción, muchas denuncias quedan en registro de atención, no avanzan a carpetas de investigación, la Fiscalía General del Estado no hace su trabajo.

Las Colectivas Madres en Resistencia caminaron del cinco de mayo hacia la once poniente y cuarta sur donde se ubica el domicilio de don Manuel Chavarría, donde su hija denunció que de ahí fue sacado por personas desconocidas y ahora se desconoce que paradero.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️