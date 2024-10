Madres en Resistencia denuncian negligencia en caso de Liliana

Miembros de la colectiva Madres en Resistencia han expresado su inconformidad tras el hallazgo del cuerpo de Liliana Guadalupe "N", menor de 12 años, dentro de una vivienda en el Barrio Colón, ubicado en el centro de la capital chiapaneca. La menor fue localizada este miércoles, cuatro días después de su desaparición, y su cuerpo presentaba signos de violencia.

Adriana Gómez Martínez, madre de Jade Guadalupe Yuin Gómez y miembro de la colectiva, explicó que desde el día anterior al hallazgo, las madres de la agrupación estuvieron acompañando a la familia de la menor, pegando fichas de búsqueda y hablando con vecinos para recolectar información. Sin embargo, criticaron la falta de acción por parte de las autoridades.

"Cuando uno empieza en esto, creemos en la autoridad y creemos que la autoridad va a hacer un buen trabajo. Desgraciadamente no lo hizo. Nosotras estuvimos aproximadamente dos horas aquí. Hoy en la mañana vuelvo a venir a este lugar y no veo ningún policía, no veo ningún servidor público," declaró Gómez Martínez.

Se señaló que la Fiscalía había pedido a la familia que se alejara del lugar donde finalmente fue encontrada la menor / Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas

El cuerpo de Liliana fue encontrado por elementos de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas durante un cateo en una vivienda ubicada en la séptima norte, entre la cuarta y quinta poniente. A pesar de los esfuerzos de la familia y la colectiva para alertar a las autoridades y solicitar la búsqueda en esa área, la respuesta llegó tarde, denunciaron las integrantes de Madres en Resistencia.

Isabel Torres, otra madre perteneciente a la colectiva, expresó su impotencia ante la situación, señalando que fue la familia quien estuvo haciendo guardias y buscando a la menor desde el día de su desaparición, mientras que la Fiscalía no tomó las acciones necesarias de manera oportuna.

"El trabajo de la fiscalía lo hicieron los familiares, ellos desde el día que desaparece Lupita, ellos hacen guardia, día y noche, día y noche, se turnaban y la fiscalía se iba. Ayer nosotras estuvimos acá, pegamos fichas, nos retiramos, platicamos con los familiares y hoy que venimos temprano, vimos que la fiscalía no estaba," denunció.

Las madres de la colectiva señalaron que la Fiscalía había pedido a la familia que se alejara del lugar donde finalmente fue encontrada la menor, argumentando que podrían interferir con la investigación. Sin embargo, las integrantes del colectivo cuestionaron esta acción, al indicar que la presencia de la familia en el sitio era clave para el desarrollo de la búsqueda.

"La familia estaba a 300 metros y les preguntamos por qué estaban tan alejados del lugar, cuando ellos nos habían comentado que ellos estaban haciendo guardia por si veían algo sospechoso de las casas, que alguien saliera y nos dijeron que fue porque la fiscalía les dijo que se alejaran," señaló la madre.

A través de sus declaraciones, las madres señalaron que el caso de Liliana es un reflejo de la falta de atención que las autoridades muestran hacia los casos de desapariciones y feminicidios en la entidad. También señalaron que la colectiva ha tenido dificultades con las autoridades, quienes han desestimado su labor e incluso han intentado limitar su participación en casos anteriores.

Finalmente anunciaron que evaluarán realizar una marcha en exigencia de justicia para Liliana Guadalupe y para continuar visibilizando la lucha contra los feminicidios en Chiapas. Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha informado que se ha iniciado una investigación para esclarecer el caso y dar con los responsables del crimen.

