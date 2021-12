Madres exigen justicia por hijas asesinadas en Tuxtla Gutiérrez

Familias de mujeres víctimas de feminicidios en Chiapas exigen justicia, demandan que la Fiscalía General del Estado, investigue hasta sus últimas consecuencias, castigue a los responsables con todo el peso de la ley, lamentablemente no satisface a los familiares los resultados de sus investigaciones, expusieron los familiares de Paulina "N".

Su madre, Nora Margarita "N", enfatizó que desde el momento del feminicidio el 21 de diciembre del 2019, no se ha hecho justicia, no hay detenidos, la Fiscalía General del Estado sostiene la hipótesis de suicidio.





En la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, comentó que hubo negligencia y omisión en la escena del crimen, no aplicaron el protocolo de feminicidio, ha habido muchas inconsistencias, el presunto responsable se encuentra prófugo, Jesús Rafael "N".

La Fiscal Ana Laura Vázquez Gallegos, actúa con omisión, debe responder por sus actos ante la justicia, ante la incertidumbre solicito su intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.





No descansaré hasta en encontrar justicia, no vamos a negociar, ni callaremos, hasta las últimas consecuencias, a pesar de los riesgos, incluso ante las amenazas de perder la vida, no hay perdón, ni olvido.

Tambien exije justicia Adriana "N", mamá de Jade Guadalupe"N", asesinada el 14 de enero del 2020, quien teme por su vida en la exigencia de justicia, pero a pesar de ello no habrá silencio, comen.