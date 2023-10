Maestra asesinada en Salto de Agua dejó mensajes a su hermana antes de su asesinato

Luego del feminicidio que se suscitó en el municipio de Salto de Agua, la hermana de Claribeth "N", víctima de feminicidio, narró los hechos de como ocurrió lo sucedido, así como nos cuenta como era Claribeth, una joven que a manos de su pareja le fue arrebatada la vida.

A través de una llamada telefónica Diana Laura, hermana de Claribeth, nos cuenta que estaba casada con Jorge Luis desde hace 13 años, el 11 de octubre le escribió un mensaje cerca de las 7:00 pm en donde le mencionaba que tenia problemas.

"Yo le pregunte que pasaba y ella tardaba en responderme, cuando me respondía me decía que estuviera al pendiente de mi teléfono que si no contestaba que la buscara", dijo la hermana de Claribeth.

Foto:Cortesía Diana, hermana de Claribeth

Posterior a eso ella le marcó pero no le contestó y le mando un mensaje diciéndole que no podía contestar y que no podía escribir porque tenía problemas con Jorge y que había llegado a matarla, por lo que Diana se preocupo y le dijo que iría por ella pero Claribeth se negó diciéndole que al siguiente día se iría a Tila.

"Ella estaba en Tila y había bajado porque era cumpleaños de su niña de 7 años, ella me insistía que tenía problemas y que sidejaba de escribir que la buscara, me decía buscame", informó Diana.

Cerca de las 10:00 de la noche recibió de nuevo un mensaje de Claribeth y le dijo que ya no aguantaba más y que fuera por sus hijos, Diana le dijo que a donde y ya no respondió el mensaje, a las 10:48 pm Jorge Luis le marcó, pareja de Claribeth diciéndole que fuera por su hermana porque la acababa de matar. Diana no lo creía y le dijo a Jorge que no jugará con eso y el le confirmó que no era juego y que su hermana estaba muerta, porque le había dado un tiro en la cabeza.

Foto:Cortesía Diana, hermana de Claribeth



- ¿Como era Claribeth?

Su hermana nos cuenta que ella era maestra en Tila, Chiapas, se caracterizaba por ser una persona humilde, trabajadora, responsable y alegre, se esforzaba trabajando para mantener a sus dos hijos; un niño de 12 años y una niña de 7 años, ya que Jorge Luis no trabajaba y ella tenía que hacerse cargo de ellos e incluso de su pareja.

Por lo que no se metía con nadie ni tenía problemas, su único interés y objetivo era que sus hijos estuvieran bien y nos les faltara nada, pagaba sus estudios, su alimentación, su vestimenta y era dedicada e incluso a las labores del hogar cuando ella bajaba a Salto de Agua, donde actualmente vivía.

Foto:Cortesía Diana, hermana de Claribeth



- ¿Que han dicho las autoridades?

El día 12 de octubre se comunicaron con la Licenciada Adriana Torres Calderón, Físcal del Ministerio Público, quien le informó que se llevó acabo la audiencia inicial, y que el próximo jueves 18 del siguiente mes continuará la audiencia, junto con ello cuestionó Diana donde tenían preso a Jorge Luis, indicándole la Licenciada que en el cereso de Playas de Catazajá.

Finalmente familiares piden justicia por el feminicidio de Claribeth "N", indican que no quieren venganza solo justicia, así como piden ayuda del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que les ayude con un abogado, ya que la familia es de bajos recursos.

Puedes leer también: Maestra pide el divorcio y termina asesinada presuntamente por su pareja

Así también comentan que les han llegado rumores de que puede salir en libertad, porque su mamá está dispuesta a pagar 200 mil pesos y lo hagan pasar por enfermo mental teniendo esquizofrenia, por lo que familiares temen que tome represalias contra ellos y pase otra desgracia, por lo que piden justicia.