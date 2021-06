Maestra de Cintalapa se vuelve viral por estrategia de educación a distancia

Su profesión





R: Lizdey Jannet Rodríguez Cruz, originaria del municipio de Cintalapa. Llevo 20 años siendo maestra, de los cuales siete los he trabajado en el Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas (Cebech) Emilio Rabasa Estebanell de esta ciudad, en donde imparto clases a nivel primaria para alumnos de primero y segundo grado

Mi director es Luis Armando Farrera, mi coordinador Jorge Luis Clemente, pertenece a la zona 024 donde mi maestra Blanca Margarita es mi supervisora.





Implementó una estrategia más eficaz para los alumnos, ¿cómo surgió esta idea?





R: Surgió la idea precisamente por la pandemia, empecé a analizar como llevar estos conocimientos a los niños.

Comencé a grabar videos en un espacio que hice aquí en la casa, pero los papás me decían maestra se ve muy alejado. Enseguida empiezo a grabar los videos solo al libro, pero nos ofertan por parte de Secretaría de Educación cursos sobre habilidades digitales de cómo trabajar con los niños en la educación primaria.

Yo me fui con el programa de OBS, porque allí podía grabar directamente mis videos, haciendo un Power Point a mi manera.

No son videos largos, porque los mandaba a través de WhatsApp y los papás me decían tardan mucho en descargar, estoy jalando muchos megas, podría hacerlos más pequeños.

Comencé a buscar la manera de pasarlo a una app y así reducir el peso de los videos, y para que ellos (los padres de familia) pudieran descargarlo mucho más rápido y sin afectar su economía en el uso de megas en su celulares.





¿Cuantos videos hizo?





R: Yo simplemente iba dando mis clases y nunca pensé que en todo el año se pudieran hacer tal cantidad, poco más de 600.

Yo daba tres clases por día, todos los días, mis clases eran diarias, entonces todos los días les enviaba a los papás estos videos de las actividades que tenían que hacer y de lo que me tenían que entregar los alumnos de tarea.





¿Fue complicado para los padres de familia y alumnos este cambio de modalidad a distancia.?





R: En un principio les puse un horario de entrega, pero pues habían papás que salían tarde de trabajar.

Así que logré aplicar tolerancia, en donde me di cuenta que los videos ayudaban a que los papás en el momento que llegaran de su trabajo pudieran ver el material y explicárselos a sus niños.

Ellos me dijeron que los videos si estaban funcionando que no lo dejara de hacer, y fue así como logré concluir el ciclo escolar de esta manera. Y es que si alguien no entendía algo, yo enviaba otro video donde le explicaba de manera personal qué es lo que debían de hacer, y por eso se hizo una cantidad bastante grande de videos.









¿Quien le ayudaba a grabar y cómo lo hacía?





R: Cuando empiezo a grabar en un lugar, me ayudaba mi sobrino Kevin, y lo echábamos a perder muchas veces. Era bastante tiempo que me llevaba, además de que para salir a cuadro tenía que ponerme el uniforme de la escuela, alistarme, y eso generaba más presión en mi.

El curso que tomé en Secretaría de Educación me ayudó bastante, porque al final los niños solo veían el libro, y escuchaban las explicaciones que yo hacía, sin que tuviera que salir mi imagen en los videos, eso me ahorró mucho tiempo y le dí mayor dinamismo a mi forma de aplicar la estrategia de educación.









¿Que le dijeron sus compañeros en cuanto esto se hizo viral, cuando salió el tema de que una maestra de Cintalapa grabó más de 600 videos para sus alumnos?





R: Para mi al principio fue una sorpresa escuchar que hablaban de mi, varios de mis compañeros me felicitaron, me dijeron que estaban contentos por mi.

Con esta pandemia, cada quien buscó sus estrategias para poder llevar los conocimientos a los niños y esta fue la mía.

Me sentí muy feliz porque los padres de familia reconocieron mi trabajo y que al final de cuentas se que funcionó porque evaluaba a mis niños, y allí vi su desarrollo, de que realmente aprendieron.





Llevo 20 años siendo maestra, de los cuales siete los he trabajado en el Cebech Emilio Rabasa Estebanell de esta ciudad. / Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas