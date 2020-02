Maestros acreditados exigen plazas de forma pacifica sin vandalizar

Tuxtla Gutiérrez. - Maestros acreditados continúan la lucha en exigencia a sus plazas.

Se han manifestado maestros de diferentes niveles académicos como educación física, educación especial, pedagogía, entre otros.

Han cumplido debidamente con el escalafón, lo único que buscan es llegar a una mesa de diálogo con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para que les den una solución a sus exigencias.









Estos maestros acreditados han realizados manifestaciones buscando una solución de forma pacífica, con marchas y consignas donde exigen aperturas de plazas.

Piden que no se les confundan con otros movimientos que están realizando disturbios en la capital como los otros movimientos que han tomado los transportes públicos , ya que ellos son un movimiento diferente y no tiene nada en relación con el movimiento al que los maestros acreditados pertenecen.

Así mismo mencionan que han recibido amenazas de que se les dará orden de aprensión y serán levantados con los grupos de granaderos para que detengan los plantones.





Llevamos 3 días aquí en el parque bicentenario, nosotros no tenemos nuestro rostros tapados por que no estamos vandalizando, no estamos quemando lugares, tomando los transportes públicos, ni pintando paredes, estamos buscando que nos escuchen de manera pacífica









Mencionan que por eso se desplazaron hacia el parque bicentenario para poder hacer distinción de que ellos no son los que están causando problemas ni Vandalizando la capital, lo único que buscan es ser escuchados y se les otorgue la mesa de diálogo con el gobernador.

Continuarán en su lucha y sus manifestaciones hasta que puedan ser escuchados, dejando en claro que ellos no son los que están causando disturbios.





