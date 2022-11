¿Regresa el 5? En Chiapas, maestros desconocen si ya pueden reprobar

La Secretaria de Educación Pública autorizó no reprobar a los alumnos en ninguno de los grados de educación básica durante los años de pandemia, sin embargo en el próximo Ciclo Escolar 2022-2023, las calificaciones reprobatorias volverán las boletas de los estudiantes.

Tanto en primer y segundo grado no habrán calificaciones reprobatorias, pero, de tercer grado de primaria a tercer grado de secundaria, la calificación de reprobatoria de 5 a 10 sí aplicará.

Ante esto, el representante de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Armando Falconi, dijo que aún no tienen información de la Secretaría de Educación de Chiapas sobre la implementación en educación básica de las calificaciones reprobatorias en las escuelas públicas, del 5 al 10 en las boletas de los estudiantes de escuelas públicas para el ciclo escolar 2022 - 2022.





Armando Falconi, representante de la Sección 40 del SNTE, dijo que aún no tienen información de la implementación de las calificaciones reprobatorias en las escuelas públicas / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas





"Hasta ahora no tenemos información oficial de que ya se vaya a calificar de esa manera, con la aplicación de los números reprobatoriOs, no tenemos el dato oficial, para nosotros con muchos años de experiencia en el sistema educativo difícilmente se aplicaría la calificación reprobatoria".

Nosotros no solo calificamos el examen, solo este no mide la capacidad del alumno, evaluamos tareas trabajos, investigaciones, asistencia, es decir, le damos un porcentaje de puntos al alumnado y con ello mejoramos la calificación, añadió.

"Al final de cuentas un alumno el día que va a presentar examen puede no estar en condiciones pero es un alumno que participa, que siempre está en clases, que siempre entrega tareas, es un alumno que hace investigaciones, para mí no es relevante la cuestión del examen", agrega Armando Falconi, profesor con 28 años de servicio en el sistema de educación telesecundaria.





Añadió que una calificación de 5 se aplica ya cuando definitivamente el alumno ya no se aplica en sus actividades, no es que no queramos aplicar la calificación reprobatoria, el Bloque Democrático de la Sección 40 del SNTE no ha reportado ningún cambio en la calificación y la aplicación de estás en las boletas de los alumnos.

Falconi, docente en Escuela Telesecundaria en el municipio de Emiliano Zapata, añadió que los niveles de aprovechamiento del alumnado es bastante bueno, tras dos años complicados por la Pandemia del Covid 19, en el 2020 bajamos mucho el nivel de aprendizaje y no hubo reprobados, en el 2021 mejoramos un poco los números al pasar a un mayor número de escuelas presenciales.

Ahora en este 2022-2023 con casi el 100 por ciento de escuelas públicas presenciales, estamos mejor en los niveles tanto de enseñanza como de aprendizaje, por ahora no tenemos la aplicación de la calificación reprobatoria en las boletas, la sección 40 del SNTE en su conjunto tampoco ha reportado un cambio, subrayó.

La mayor aspiración de los docentes es que los alumnos aprendan y lo que necesitamos son escuelas dignas, laboratorios dignos, bibliotecas dignas, domo, mobiliario y equipo, lamentablemente el 80 por ciento de las escuelas públicas en el medio rural no están en esas condiciones, y no podemos hablar de una escuela de calidad, sostuvo.

Una eventual aplicación de la calificación reprobatoria en las boletas no afectaría al alumnado que si sabe, lo que nos ha afectado es la suspensión presencial en el 2020 y 2021, que generó un rezago y que propicio una deserción escolar, aunque no se puede hablar de qué porcentaje habría sido este y que se complementó el rezago con la desaparición del programa de las escuelas de tiempo completo, dijo.