Docentes bloquean calles en Tuxtla Gutiérrez, exigen cumplimiento de acuerdos

Tuxtla Gutiérrez.- Una representación de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), conocida como "Academias en Resistencia de Secundarias Técnicas", se congregó frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, para denunciar la falta de cumplimiento de acuerdos laborales y problemas en los pagos que afectan a cientos de docentes en el estado.

El profesor Alejandro Ovando Rodríguez, portavoz del grupo de docentes, explicó que desde hace once años el Acuerdo 593, emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 2011, no fue aceptado en Chiapas. El acuerdo tenía como objetivo aumentar la jornada laboral de los docentes en primer grado de educación secundaria tecnológica de tres a cinco horas diarias. Aunque se logró el aumento para el primer grado, el compromiso era extenderlo a segundo y tercer grado, lo cual aún no ha sucedido.

Según Ovando Rodríguez, los docentes continúan trabajando ocho horas diarias por grupo, pero solo se les reconoce y paga por tres horas. Además, señaló que algunos docentes han recibido pagos irregulares a través de "pagos especiales", que han sido insuficientes y están incompletos. Aproximadamente 300 docentes han estado esperando más de dos años para recibir los pagos que les corresponden por un total de 3,250 horas de trabajo aproximadamente.









La situación se complica aún más en el caso de la Academia de Artes, donde la jornada laboral pasó de dos a tres horas por grupo en 2017. A pesar de que la normativa respalda esta jornada, no se ha respetado en Chiapas. Los docentes de esta academia trabajan tres horas al día y solo se les reconocen dos. Esta situación afecta a alrededor de 320 maestros.





Los docentes continúan trabajando ocho horas diarias por grupo, pero solo se les reconoce y paga por tres horas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Ovando Rodríguez enfatizó que el rezago se debe a la incapacidad del sistema educativo en Chiapas para aplicar la normatividad vigente. Los docentes han estado esperando respuestas y soluciones de la Secretaría de Educación en Chiapas y de las autoridades federales, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hasta el momento no han obtenido resultados.





Los docentes insisten en que esta situación no solo afecta sus derechos laborales, sino también los derechos de los estudiantes y va en contra del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la educación debe ser gratuita y obligatoria. Demandan la obtención de las claves correspondientes para las tecnologías y las artes, y expresaron su determinación de continuar luchando por sus derechos, incluso no descartan la posibilidad de un plantón indefinido si no se resuelven sus demandas.









Bloquean calles de Tuxtla Gutiérrez

Profesores de secundarias técnicas en Chiapas protagonizaron un bloqueo de calles en el centro de Tuxtla Gutiérrez en busca de respuestas a sus demandas de cumplimiento del acuerdo 593 de 2011 y pagos pendientes. La manifestación se llevó a cabo luego de que no obtuvieran respuestas satisfactorias de las autoridades estatales.









Ovando Rodríguez destacó que los docentes han presentado documentos y solicitudes a la SEP y a la Secretaría de Educación de Chiapas, pero hasta ahora no han obtenido respuestas satisfactorias ni soluciones a sus demandas.









El bloqueo de calles fue una medida de presión tomada por los docentes después de no recibir respuestas a sus demandas durante una reunión en Palacio de Gobierno. La manifestación busca concientizar a la ciudadanía sobre el problema que enfrentan y exigir una solución a la falta de cumplimiento de los acuerdos laborales y los pagos adeudados.