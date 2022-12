Tuxtla Gutiérrez.- Maestros del nivel de telesecundaria tomaron la tarde de este lunes las Instalaciones de la Secretaria de Educación (SE) ubicada en la colonia Maya Burocrática, ubicada al norte oriente de esta cuidad Capital.

En voz de Manuel Reyes López, docente, mencionó que en conjunto con sus compañeros y padres de familia De Telesecundaria número de la zona 049 del sector 16 del municipio de Simojovel e Huitepec decidieron viajar hasta Tuxta Gutiérrez para pedir atención.





Puedes leer también: Padres y madres bloquean para exigir salida de director de primaria Marcos Becerra





"Decidimos bloquear las entradas de la secretaria para que nos hagan caso, ya que vemos que es la única dinámica para ser escuchados, hemos venido en varias ocasiones en comisión y hasta el momento no nos han atendido, por lo que esperamos ahora si nos hagan caso" dijo el maestro.





Maestros de la zona 049 toman las instalaciones de la Secretaría de Educación / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas





El denunciante dijo que en su plantel existen varias anomalías, el caso primordial es el dos maestras quienes no llegan a trabajar porque presentaron una constancia médica no oficial para tener incapacidad pero no envían a los interinos, dejando al abandono a los alumnos.

Señalamos directamente que en contubernio con jefe departamentos del sector Eduardo Reyes Coello y el jefe de departamento Lennin Gumeta han encubierto a las docentes, por lo que exigimos de inmediato a los suplentes, asimismo pedimos respeto a las condiciones laborales del compañero Sergio ya que éste fue notificado de su cambio de escuela a pesar de haber sido asignado mediante la cadena de cambio estatal, violando los derechos escalafonarios, finalizó.





¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️