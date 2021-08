Maestros del NEI retornarán si los padres así lo deciden

San Cristóbal de Las casas.- Docentes del Nivel de Educación Indígena (NEI) pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguraron que ellos regresarán a clases el próximo 30 de agosto pero de la misma forma como lo hicieron en el ciclo escolar pasado, usando material didáctico que ellos elaboraron, dejando actividades en casa semanal y quincenalmente a los niños, además de lo que los padres de familia decidan.

Julián Hernández Gutiérrez, coordinador regional de los Altos de Chiapas del NEI dijo que acudirán a las escuela en el regreso a clases, pero sostendrán reuniones o un consenso con los padres de familia, y sean ellos quienes determinen si se regresa de manera presencial, “ya que nosotros no queremos ser responsables de la vida de los niños, el gobierno debe asumir su responsabilidad”.





“Vamos ha hacer la consulta con los padres de familia, vamos hacer reuniones con los padres de familia, estamos en constante comunicación con ellos a lo que opinan, se tiene que levantar un acta de acuerdo, y creo que es lo mas valido”, mencionó.

Dejó en claro que no están en contra del regreso a clases presenciales, siempre y cuando el gobierno federal asuma su responsabilidad en caso de presentarse algún incidente, y así como hicieron un decreto cuando suspendieron las clases, lo hagan ahora que pretenden que se regrese de manera permanente, “el estado, el gobierno, debe asumir la responsabilidad de todos los espacios, deben mandar materiales de limpieza, sanitización, y no que los padres de familia se encarguen de los gastos”.

Docentes no están en contra del regreso a clases presenciales, siempre y cuando el gobierno federal asuma su responsabilidad / Foto: Archivo Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

“No es porque no regresemos, estamos laborando de acuerdo a nuestra estrategia planeada con todo el equipo docente, directores, supervisores, elaboramos material didáctico para trabajo a distancia, se entrega semanal, quincenal a los niños, es un paquete de material didáctico que se hace en casa”, abundó Hernández Gutiérrez

Finalmente aseguró que la niñez de escuelas indígenas son las más vulnerables ante la pandemia, ya que hay comunidades donde no hay agua, no hay luz, “cómo piensan que regresen a clases. Nosotros regresamos pero con las condiciones y nuestro método seguro, no como ellos quieren de manera permanente”.