Plantón docente cumple 13 días exigiendo pago de salarios en Parque Central de Tuxtla 

Unos mil 500 maestros federales y otros 200 estatales y jubilados reclaman un monto de 2 mil millones de pesos por concepto de adeudo de salarios. Algunos pagos pendientes datan desde el año 2018, durante el último año de gobierno de Manuel Velasco Coello, ahora senador del Partido Verde Ecologista de México, mientras que la mayor cantidad corresponde a la actual administración de Rutilio Escandón Cadenas, así lo expuso el profesor interino Jorge Mayorga.



En la plaza central de Tuxtla Gutiérrez permanece un grupo de diez profesores para exigir el pago de sus salarios atrasados, que abarcan más de un sexenio. Cada docente reporta diferentes montos adeudados, desde 35 mil pesos, 40 mil pesos, hasta 80 mil pesos o más, según su categoría, denunció el representante de los afectados.

Profesores mantienen plantón en Tuxtla Gutiérrez a la espera de soluciones por parte del nuevo gobierno / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Local Eventos para esta primera semana de diciembre en Tuxtla Gutiérrez

El profesor Mayorga Anaya explicó que en 2019 y 2020 le emitieron órdenes de pago desde la Secretaría de Educación, pero nunca se concretaron los depósitos. "No he recibido mi pago como maestro interino. En 2019 me hicieron un solo pago, y desde entonces no he visto mis ingresos por mi trabajo docente", declaró.

Los afectados han decidido mantener el plantón en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, aun cuando el próximo sábado concluye el gobierno de Rutilio Escandón y el domingo toma posesión el nuevo gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar. "No hay explicación del destino de los recursos por concepto de salarios", enfatizó en entrevista.

Docentes en plantón en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, exigiendo el pago de salarios atrasados desde 2018 / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Según los manifestantes, los responsables de estos pagos pendientes son la actual Secretaría de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, y el director de Educación Secundaria, Juan Jesús Guillén Miceli. Exigen una investigación sobre estos servidores públicos, acusándolos de no cumplir con sus funciones y de mentir al asegurar que han pagado el 100 % de la deuda.

"Hay otros casos en los que se ha suspendido el salario desde mayo de este año, aunque las nóminas se generan, el dinero no llega a nuestras manos. No sabemos a dónde se va el dinero, y la Secretaría de Educación no genera soluciones. Por su parte, el Subsecretario de Educación Media Superior, Juan Jesús Guillén Miceli, tampoco ofrece respuestas", señalaron.

Los maestros afectados se preparan para pasar la Navidad 2024 y el fin de año en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, confiando en que el nuevo gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, pueda atender sus casos.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️