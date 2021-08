Maestros en Tuxtla Gutiérrez impiden ingreso a AMLO a conferencia matutina

El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que realizar su conferencia matutina vía telefónica debido a que al momento de intentar ingresar a la zona militar en Tuxtla Gutiérrez, el acceso le fue impedido por un grupo de maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Por primera vez, el presidente no pudo tener su reunión de seguridad ni participar de la conferencia matutina que diariamente realiza, debido al bloqueo tuve que enviar un mensaje vía telefónica en la que indicó "no puede el presidente de México ser rehén de nadie, los vamos a seguir atendiendo, bien podría yo entrar pero decidí no hacerlo y es como una protesta de mi parte, es para que estos grupos no se excedan, que no abusen, que respeten porque esto que están haciendo es completamente ilegal".





Los docentes exigían que no se realizara el regreso a clases presenciales, la liberación de cajas de ahorro y una mesa de trabajo a lo que AMLO respondió que deberían hacerlo de forma institucional, y que deben reunirse con la secretaria de educación quien, afirmó ya les había atendido antes.

Mientras el presidente estaba afuera, en la zona militar, al interior, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, se pronunciaba a favor del regreso a clases presenciales indicando las fechas de inicio de clases presenciales.





Militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de la sección VII del SNTE, se manifiestan. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Por su parte, el profesor Javier Saavedra Carrasco, uno de los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ratificó el compromiso de la organización de un diálogo respetuoso con el gobierno federal, lamentó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tenga capacidad de respuesta, más bien ha habido falsas expectativas.

En la manifestación frente a la VII Región Militar en el boulevard Angel Albino Corzo, enfatizó que por parte del Estado Mexicano no ha habido el interés por resolver los problemas que se han planteado y para lo que han sostenido reiteradas reuniones con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.





