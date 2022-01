Maestros invitan a demás docentes que se apliquen vacuna antiCovid-19

Los trabajadores de la educación debemos ser ejemplo en la vacunación contra el Covid-19, de esta manera estarán más seguros las y los alumnos con el regreso presencial a las aulas, si los docentes nos vacunamos, nos protegemos a nosotros mismos, a padres de familias a nuestros alumnos que son la razón de ser del sistema educativo, dijo la profesora Concepción Jiménez Sánchez, directora de una escuela en Calzada Larga municipio de Villaflores.

Este refuerzo es fundamental para todos, ya teníamos la vacuna CanSino y creo que debe haber respuestas de los trabajadores de la educación, debemos estar interesados en estar sanos, hay que vencer la pandemia, si se puede vencer, yo exhorto a mis compañeros maestros a que vengan a vacunarse, que seamos el ejemplo a las autoridades educativas, insistió.





Por su parte, Rosalba Pérez Samayoa, también docente del sistema educativo de Chiapas, dijo que la vacuna contra el Covid 19 le da mayor certeza para volver a las aulas a las clases presenciales, invito a mis compañeros maestros a que acudan a todos los módulos en los diferentes municipios del estado debido a que se ha demostrado la importancia y seguridad del biológico en el cuidado de la salud.

Mientras tanto, la nutrióloga Laura Alicia Rocha Penagos, dijo que primero es la salud por eso más vale estar vacunados que entubados, se aplicó la Pfizer, segunda dosis para hacer frente a la pandemia sin miedo, fue a recibir la dosis acompañada de su esposo, y sostiene que todos debemos convocarnos a la vacuna, creo que la mayoría de los chiapanecos falta vacunarse lamentablemente, así que hay que convocar a familiares y amigos.





Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social explica que después de la aplicación de la vacuna puede generar dolor de cabeza, dolor de cuerpo, temperatura y se recomienda no consumir ningún medicamento, en caso de que las molestias sean fuertes tendrían que acudir a su unidad médica para su valoración, no aplicar compresas de agua fría, ni caliente, ni ungüento, deben saber que no existe ninguna contra indicación por enfermedades que se estén tratando como la diabetes y la hipertensión.

Con mucho cuidado son vacunadas las personas con discapacidad, docentes, le explican posibles reacciones, le muestran la jeringa conteniendo el biológico, que está en buenas condiciones, no presenta alteraciones, espera indicaciones, recibe su comprobante de la aplicación del biológico moderna.