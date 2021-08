Maestros ratifican que no regresarán a clases presenciales

Tras consenso realizado entre el magisterio y padres de familia, este 30 de agosto no habrá regreso presencial a clases, hay que proteger a la infancia, no ponerla en riesgos, enfatizó el director de la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías del municipio de Cintalapa, Angel Zúñiga Ramírez.

En entrevista en Tuxtla Gutiérrez, compartió que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha realizado una consulta con los padres de familia y "nadie está dispuesto a asumir riesgos en la salud de sus hijos por la pandemia del Covid 19".





"No somos chambistas, atendemos las necesidades de los niños, pero la petición del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, de regresar a clases presenciales no va a ser posible, no es fácil para el que ordene a la Secretaría de Educación Pública el regreso a clases presenciales, lo primero es que no podemos jugar con la vida, la vida nada más es una sola vez".

Durante la manifestación de la CNTE en la sede de la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, añadió que "la vida no retoña, por lo tanto, los padres de familia son ellos los que ya tomar lo mejor de las desiciones, la mejor propuesta, ellos opcionaron trabajar de manera virtual como se ha venido trabajando en el ciclo escolar pasado y nos ha dado resultado".

Zúñiga Ramírez subrayó que los resultados no son al cien por ciento ni lo mejor de lo que uno desearía, se hará el mayor esfuerzo, se va a trabajar con cuadernillos; no podemos regresar a clases presenciales hasta que todos los niños y niñas estén vacunados.





Director de la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías del municipio de Cintalapa, Angel Zúñiga Ramírez/ Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





"Hay una gran contradicción, cuando la pandemia de la influenza dijeron que los vulnerables eran los de la tercera edad u los niños, ahora que viene la pandemia del Covid-19, una situación mundial más fuerte y más pesada, ahora los niños los dejan al último en la vacunación, y no se vale, los niños debieron ser vacunados primero como los de la tercera edad".

Sin embargo, los padres de familia van a cubrir ese formato de manera virtual para que los niños tengan la promoción y la certificación de su ciclo escolar 2021-2022 y subsecuentes, nosotros no vamos a regresar a clases presenciales; "yo no les voy a decir a mis padres de familia que regresen, a mí me queda cerca el penal El Amate y definitivamente yo no puedo como director poner en riesgo a la población".

Su tuviera un documento oficial de la SEP, del sector salud y del gobierno federal donde toda la corresponsabilidad recae en ellos tendríamos que motivar esa acción, pero si no lo hay nosotros no podemos dar nuestro punto de vista de manera presencial al regreso a clases, recalcó.