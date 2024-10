Maestros toman Secretaría de Educación para demandar la remoción de supervisor

Maestros de la sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pertenecientes a la delegación D-I-66, tomaron este lunes 21 de octubre las instalaciones de la Secretaría de Educación, exigiendo la destitución del supervisor de la zona escolar 055 de primarias generales de Tuxtla Gutiérrez, Rubén Ruiz Saldaña, por hostigamiento laboral.

En la protesta estuvo presente el Secretario General de la sección VII del SNTE, Isael González Vázquez, quien respaldó la manifestación en contra del servidor público, al que acusan de apartarse de sus obligaciones y responsabilidades en la atención y solución de las demandas del magisterio.

El dirigente magisterial recibió las denuncias de los profesores y se comprometió a llevar la queja a la mesa estatal de diálogo para abordar sus inconformidades. Los docentes expresaron su deseo de no volver a tener contacto con Rubén Ruiz Saldaña.

González Vázquez afirmó que la petición es la destitución inmediata del supervisor, ya que, aunque ya se estableció una mesa de diálogo, no se han logrado avances. Llevan dos años lidiando con este asunto y el hostigamiento laboral ha aumentado. Señaló que la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, mantiene al supervisor en este tipo de desencuentros con los trabajadores, por lo que exigen una respuesta definitiva: que se traslade al supervisor a otro lugar y que la zona se armonice para permitir que los docentes puedan trabajar.

A nivel estatal, hay muchos casos como este, relacionados con la pérdida de la bilateralidad que se le quitó al magisterio con la reforma a la Ley General de Educación del gobierno de Enrique Peña Nieto en 2013. Esta reforma eliminó la bilateralidad y al SNTE como defensores de los trabajadores. Con Andrés Manuel López Obrador en 2019, no se recuperó el papel del SNTE, y este conflicto es una consecuencia de la eliminación de la bilateralidad, explicó en entrevista.

La autoridad sí se reúne y escucha, pero eso no equivale a la bilateralidad. Anteriormente, se firmaba un acta de instalación de la Comisión Mixta y de Subcomisiones en cada nivel educativo, en cada zona y en cada sector. Si hubiera bilateralidad, este problema se habría resuelto a nivel local. Sin embargo, al no existir la bilateralidad para los supervisores, el SNTE no tiene validez, ya que no se firma la Comisión Mixta, explicó Isael González.

Además, mencionó que, en su momento, Andrés Manuel López Obrador, siendo presidente de México, firmó una minuta de trabajo con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y con él como Secretario General de la Sección VII del SNTE, pero la Comisión Mixta de Relaciones Laborales no se instaló y la situación no ha cambiado. Por eso, estos temas llegan a la Secretaría de Educación, y se solicita la aprobación de la reforma educativa y la ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros para restaurar la bilateralidad y el verdadero papel del SNTE en la resolución de problemas cotidianos.

Raúl Alejandro Palacios Sílias, representante de la delegación D-I-66, declaró que la represión del servidor público no cesa y que no desean vivir en esa situación. La armonía se ha perdido, y exigen seguridad y paz laboral. Por ello, solicitan a la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, soluciones concretas. En la zona, son permanentemente afectados docentes de ocho escuelas, aunque en total son 108 profesores, y su exigencia es la remoción del supervisor: "ni un paso atrás".

