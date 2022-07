Magisterio exige la activación de la Caja de Ahorro y Fondo de Beneficio Social

El magisterio de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), exigen la activación de la Caja de Ahorro, en cuentas bancarias de mil 846 millones 738 mil 440.21 pesos, congeladas desde el 2020, así como el Fondo de Beneficio Social (FABES), con una suma de 975 millones 451 mil 015 pesos, distribuido en préstamos antes de junio del 2020 y que dispone de una suma de 617 millones 813 mil 609 pesos, que podrían ser otorgados en préstamos a las y los trabajadores.

El secretario general de la sección sindical, Pedro Gómez Bamaca, explicó que desde el 7 de junio del 2020 cuando se publica en el Diario Oficial del Gobierno del Estado No. 0947-A-2020, se suspendió la operatividad de la Caja de Ahorro y FABES, que ahora demanda su reactivación, y que deben ser devueltos a las y los trabajadores de la educación de Chiapas, el salario es sagrado, lo vamos a defender y vamos a responder según venga la acción de los gobiernos federal.





En conferencia de prensa, hizo un llamado a los gobiernos federal y estatal a que den un paso atrás por lesionar los derechos de más de 33 mil trabajadores socios, los financiamientos que se pueden otorgar a las y los profesores van desde los 5 mil pesos hasta los 150 mil pesos, un derecho y una conquista que vamos a defender hasta las últimas consecuencias, vamos a defender en las calles nuestros derechos, estamos listos.

El presidente de la Caja de Ahorro, Ernesto Díaz Vázquez, añadió que el decreto gubernamental canceló la colocación de préstamos de los trabajadores de la educación, contaría a la Ley General de los Trabajadores de la Educación, la lamentablemente no nos han permitido colocar los préstamos para que los descuentos sea vía nómina, la Caja de Ahorra comenzó a funcionar en 1990 y se ha intentado sepultar, en el 2010, se congelaron las cuentas, en el 2016 volvieron a congelar las cuentas.





Los recursos son aportaciones producto del dos por ciento de aportación de cada trabajador, y hace dos años se vuelven a congelar estos derechos, el carácter es solidario y mutualista, y está conquista del magisterio federal en Chiapas se pretende desaparecer, la Caja de Ahorro es nuestra y la vamos a defender, es nuestra, a pesar de la pandemia del Covid 19 no hemos prestado ningún dinero a los trabajadores de la educación, insistió.

De acuerdo con el magisterio también perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en el 2019 el gobierno federal expidió la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, su aplicación causó el cese de 33 docentes integrantes de Comité Ejecutivo de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Dijo que las convocatorias realizadas por la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, para realizar cadenas de cambios en los distintos niveles son de manera unilateral, no tiene ninguna participación el magisterio, ni su comité ejecutivo seccional, la lucha será hasta las últimas consecuencias.

Mientras tanto, Alberto Mirón Vázquez, expuso que se están pasando por el arco del triunfo la bilateralidad, y no lo vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia, no estamos de acuerdo en que se siga con la idea de la manipulación o que el magisterio sea solo un espectador, no hay ni Gina determinación en relación con los cambios por parte de la dirigencia sindical.





La mesa de diálogo con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador sigue vigente pero ya no quiere el dialogar directamente, sino a través de la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, y nos vamos a defender, además, la USICAMM está generando una irritación, añadió Pedro Gómez Bamaca.

Puntualizó que no nos vamos a quedar callados, a la vez, respaldamos la lucha por la defensa de los derechos del padre de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Marcelo Pérez Pérez, mientras que el procedimiento para el relevo del comité seccional sigue adelante, falta fecha para la elección.

