Magisterio exige seguridad para el ciclo escolar 2024-2025 en Chiapas

El secretario general de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Isael González Vázquez, hizo un llamado al gobierno federal para que atienda el problema de inseguridad en Chiapas, señalando que no se percibe la presencia del gobierno estatal en la atención de este problema social, que afecta a estudiantes, padres de familia y docentes en diversas escuelas de las regiones Sierra, Frontera y Frailesca.

"Para plantear nuestras demandas, tuvimos que realizar acciones que nos permitieran ser escuchados en una mesa de trabajo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Fue allí donde logramos exponer esta problemática. Tanto el gobierno federal como el estatal deben asumir su responsabilidad en la atención del problema social en Chiapas", expresó González Vázquez.

Durante una conferencia de prensa, el dirigente sindical subrayó la necesidad de que ambos niveles de gobierno cumplan con su obligación de garantizar un clima que, si bien no perfecto, al menos sea óptimo para que todos puedan desempeñar sus labores, los estudiantes puedan acudir a la escuela y todos los sectores puedan transitar con tranquilidad. "Es obligación del gobierno federal y estatal, pero hasta hoy no se observan grandes avances", añadió.

En relación con el inicio del ciclo escolar 2024-2025, González Vázquez indicó que en cada región se están revisando las condiciones en las que se encuentran las escuelas, incluso cada centro de trabajo, para determinar si están en condiciones de iniciar las clases. Sin embargo, señaló que esta información se maneja con mucha discreción debido a la inseguridad que prevalece en el estado.

El dirigente sindical reiteró su exigencia al gobierno para que garantice un clima social adecuado en Chiapas, subrayando que es su obligación y que continuarán demandándolo. "El gobierno actual quedó en deuda con Chiapas; faltan plazas para atender a los alumnos, establecer salarios justos para los interinos y garantizar su seguridad social", afirmó.

Asimismo, González Vázquez hizo un llamado al próximo gobierno estatal, que asumirá funciones el 8 de diciembre, advirtiendo que la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) mantiene su vigencia en sus bases y que el movimiento se fortalecerá a nivel nacional si intentan atacarlo. "Ningún gobierno ha logrado doblegarnos, y este no será la excepción. El gobierno electo tiene la oportunidad de corregir lo que no se ha hecho en este periodo", subrayó.

González Vázquez evitó precisar el número de alumnos, docentes, escuelas, comunidades y municipios que estarían en riesgo de no iniciar clases, indicando que estos datos se manejan de manera confidencial debido al riesgo que corren los docentes por la inseguridad. "Lo que buscamos es preservar la vida de los docentes", recalcó.

Además, pidió al gobierno que no haya más ceses injustificados, como el caso de la maestra Carolina, quien fue cesada por un problema de inseguridad y posteriormente falleció. Por esta razón, se reservan los datos de alumnos, maestros y padres de familia afectados por la situación que viven las comunidades y municipios.

González Vázquez también señaló que ni el gobierno del estado tiene datos precisos sobre la deserción escolar por la inseguridad. Indicó que han abordado el tema y han solicitado que cuando un docente no pueda llegar a su centro de trabajo debido a la inseguridad, no sea reprimido por falta administrativa. "Lo que observamos es lo que se comparte en los medios de comunicación, pero es muy delicado hablar de esto; es posible que haya mucho más de lo que se ha dicho. Lamentamos mucho el desplazamiento de compañeros hacia Guatemala, donde encontraron seguridad, algo que no lograron en Chiapas ni en México", añadió.

Este miércoles 14 de agosto, en las oficinas de la Sección 7 en Tuxtla Gutiérrez, inició la Séptima Comunidad Pedagógica, Crítica y Popular, bajo el lema "Por una educación que nos enseñe a pensar y no a obedecer". Los trabajos concluirán el 16 de agosto, con el análisis de cinco paneles: organización y colectivos por la defensa del territorio, enfrentando el impacto ambiental, políticas sindicales democráticas y gobiernos neoliberales, resistencia y alternativas para una soberanía alimentaria en Chiapas, y manejo forestal y desarrollo rural.

Durante tres días, en el auditorio Ernesto Che Guevara de la Sección 7 del SNTE, ubicado en el libramiento norte poniente de la capital chiapaneca, trabajadores de la educación se congregarán para analizar el sistema educativo y la propuesta alternativa del magisterio, en una lucha pedagógica que continúa.

