Magisterio rechaza Ley Usicamm con protesta en Tuxtla Gutiérrez

Durante este jueves y viernes surgirán los acuerdos de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para exigir a los gobiernos federal y estatal la solución a las demandas muy puntuales, dijo el secretario general, profesor Pedro Gómez Bahamaca.

"Al magisterio nacional y estatal, a la opinión pública, le expresamos que la sección 7 decide movilizarse en una acción de protesta en Tuxtla Gutiérrez ante la política de oídos sordos de los gobiernos federal y estatal, no hemos podido tener la oportunidad de sentarnos a la mesa de negociación para que podamos plantear el mar de problemática con la clase trabajadora, tanto del sistema estatal cómo federal".





"Obviamente la falta de respuesta está causando mucha irritación en todos los trabajadores, frente a la aplicación de los términos de la mal llamada reforma educativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que nos ha dejado sin el derecho laboral de cada uno de los que han participado en la cadena de cambios".





Pedro Gómez Bahamaca, dirigente de la sección 7 del SNTE





Gómez Bahamaca reiteró que el magisterio federal de la sección 7 del SNTE no reconoce está ley, "no reconocemos está reforma, y por supuesto que le pega al trabajador donde más le duele que es sus derechos, no nos queda otro camino más que la organización para poder hacer las protestas, puesto que está medida que están aplicando son totalmente arbitrarias".

"Hemos dejado nuestra posición desde el 2013 que está reforma educativa de López Obrador no tiene ningún espíritu didáctico o pedagógico que permita una educación diferente a la que hoy vivimos, más bien afecta directamente a la clase trabajadora, nosotros opositores a esta aplicación de la reforma sostenemos que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias demandando lo que tengamos que demandar, para ello recabamos los testimonios fieles de cada uno de los trabajadores", insistió el dirigente magisterial.

"Nuestra manifestación es por el conjunto de agravios en contra de las bases, dejó claro que en estos últimos meses se observa con mayor aceptación una represión de orden administrativo laboral que ha dejado cesados a más de 10 compañeros en el sistema federal y no sabemos cuántos en el sistema estatal, y reclamos a López Obrador el regreso a la mesa de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para darle tratamiento a los problemas", recalcó.