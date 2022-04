Magistrado pide fortalecer los derechos políticos de las mujeres en Chiapas

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), Gilberto de Guzmán Bátiz García, reconoció que es necesario fortalecer la protección y el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres, no solo pasa por el derecho al voto, el ser candidatas a puestos de elección, sino por el ejercicio de los cargos públicos que el pueblo les ha conferido en las urnas.

Tras las elecciones locales del 6 de junio del 2021 y las extraordinarias del 3 de abril, tenemos que estar muy pendientes de quienes ganaron una elección, ya sea de miembros de los ayuntamientos o de diputadas locales, realmente ejerzan sus derechos y desempeñen los cargos por los que tomaron posesión el 1 de octubre del año pasado y los que van a asumir responsabilidad el 1 de junio venidero.

También puedes leer: Diputado señala de traidores a quienes rechazaron la reforma eléctrica

Durante una reunión con consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), añadió que este compromiso tiene que ser de cara a la democracia, el acceso a la justicia electoral de las mujeres tiene que ser un compromiso de todos y de todas, ello implica que tienen que visibilizarse las agresiones, presentarse las denuncias, investigarse y deslindar responsabilidades.

El magistrado presidente del TEECH, Gilberto de Guzmán Bátiz García, reconoció que las mujeres que ganaron elecciones deben ejercer a plenitud sus cargos / Foto: Tribunal Electoral del Estado de Chiapas

Bátiz López sostuvo que "Tienen que llevarse a cabo los procedimientos especiales sancionadores para tener el acercamiento, empatía y tratamiento justo para combatir la violencia política en contra de las mujeres y erradicarla, las mujeres no deben tener miedo a denunciar, en Chiapas se lleva a cabo desde el IEPC y desde el órgano jurisdiccional local, no hay que desvincularnos de estas buenas prácticas que nos conminan a todos para combatir la ilegalidad".

Local Ante incremento de feminicidios se debe ampliar alerta de género en Chiapas

"Hay que retomar prácticas debidas como autoridades desde el Observatorio y Empoderamiento Político de las Mujeres, Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y Secretaría de Igualdad de Género, para ir naturalizando la participación política de las mujeres, el ejercicio de la democracia implica que las mujeres deben tener acceso pleno a todos sus derechos", destacó el magistrado.

"Lo más importante de la democracia es hablar de una democracia que sea inclusiva, en la medida en que no exista cabida para la igualdad, la manifestación de las formas de representación y en particular de las mujeres, la democracia no está acabada y esa es la responsabilidad de todas las instituciones públicas, tenemos que vivir en sociedad donde las mujeres ejerzan a plenitud sus derechos que la sociedad les concedió en las urnas, nadie debe usurparlos", puntualizó.