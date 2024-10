Denuncian mala práctica en clínica de Tuxtla; mujer termina con pierna amputada

Felícita Pablo Morales, una mujer de 64 años de edad originaria de la comunidad San Miguel La Sardina, municipio de Francisco León, sufrió la amputación de su pierna derecha luego de un tratamiento erróneo qué recibió ante los dolores en su rodillo. Su esposo, Feliciano Ovando Pablo, ha denunciado públicamente al médico traumatólogo David Echeverría como responsable de este hecho.

En entrevista para este medio de comunicación, Feliciano Ovando relató que su esposa habría estado sufriendo dolores en su rodilla derecha, por lo que decidieron acudir a una cita médica con el médico señalado. Durante la revisión médica, David Echeverría aconsejó a la mujer someterse a una cirugía para solucionar sus dolores.

"Hicimos una visita con él, nos dijo que se podía curar la parte que estaba mal, se le podía poner prótesis, yo me confié de él (...) junté el dinero, le volví a hablar y se hizo la cirujía", dijo Ovando Pablo.

La cirugía a la que la señora Felícita Pablo Morales se sometió consistía en la colocación de una prótesis en la rodilla. Tras la cirugía, el médico se retiró del hospital, mientras que la mujer comenzó a sufrir graves dolores, situación que les preocupó. La pareja decidió esperar a las consultas de valoración de su rehabilitación, sin embargo el doctor no les agendó cita y a partir de ahí la comunicación fue vía telefónica.

"Para mí que todo estaba bien, yo confié en el doctor, porque como no me estaba diciendo nada de que la llevara a su consultorio para que la revise" dijo el esposo de la afectada.

Tras varios días de incertidumbre, fue un viernes en el que doña Felícita comenzó a sufrir fiebre, por lo que el esposo hizo contacto con él médico para informarle la situación, a lo que respondió que acudieron nuevamente a la clínica o podría perder la pierna. La pareja volvió a Tuxtla Gutiérrez, sin embargo fueron atendidos por otro médico, quien hizo la intervención y determinó la opción de realizar la amputación o la vida de Felícita Pablo corría peligro.

"Él me dijo que hasta el setenta porciento del pie estaba muerto, todo me explicó bien, lo que podría pasar (...) la llevaron a quirofano como a las siete de la noche y a las dos horas me llama y me dice que ya no se va a lograr, ya estaba perdido el pie totalmente", señaló el esposo.

Señalan que la amputación de la pierna se tuvo que realizar luego de que durante la cirugía de colocación de prótesis se formó una trombosis, misma que afectó a la paciente por varios días. Para doña Felícita, esta hecho le ha destruido la vida, pues la ha dejado desamparada, sin poder seguir con sus labores cotidianas.

"Cuando yo vine mis pensamientos no eran así, yo vine para que me curen y ahora peor me lo hicieron, me duele mucho. Ahora quiero justicia, eso es lo que quiero" dijo Felícita Morales.

La pareja enfatizó que van a buscar a las autoridades correspondientes y esperan que estas respondan al llamado y le brindan el apoyo necesario para que los responsables puedan hacer cargo de esta situación.

