Protestan en puente de colores por diputación plurinominal LGBT en Tuxtla

En una protesta colectivos y activistas de la comunidad LGBT llevaron a cabo una protesta pública al colgar lonas en el puente de colores al poniente de Tuxtla Gutiérrez, denunciando la supuesta usurpación de la titularidad de la diputación plurinominal por acción afirmativa LGBT. Esta posición fue asignada originalmente a Sahara Munira José Flores en la categoría de “Lesbiana” y posteriormente como “bisexual”.

De acuerdo con Tere Campos, diputada suplente por Acción Afirmativa Quinta Fórmula, señaló que el colectivo se encuentra a la espera de la decisión del Tribunal Electoral de Chiapas tras haber interpuesto una impugnación. “Estamos esperando el momento en el que corresponde al Tribunal Electoral del estado de Chiapas que tenga en sus manos lo que le toca hacer, tomar la decisión sobre esta petición que interpusimos como colectivo LGBT”, declaró Campos. Además, enfatizó la importancia de que el movimiento continúe presionando para ser escuchados por las autoridades.

Lonas colocadas en el puente de colores / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Ante ello especifico que piden al tribunal que no se desoiga a la comunidad y pueda haber la posibilidad de lograr la asignación se pueda corregir, asegurando que le pertenece al movimiento LGBT. Campos aseguró que la persona que pretende ocupar este puesto no pertenece a la comunidad LGBT y que su trayectoria y afiliación política son inconsistentes con la defensa de los derechos de la comunidad. “El partido al que representa es totalmente anti-LGBT, antiaborto, antifeminista, anti todo lo que tenga que ver con los derechos. No podemos esperar que estas palabras de apoyo y representación sean una realidad en boca de esta persona”, afirmó.

La activista también subrayó que el estado tiene una "deuda de sangre" con el colectivo LGBT, recordando que la agenda de la comunidad va más allá del matrimonio igualitario y la ley de identidad; incluye el reconocimiento de la memoria histórica de los agravios sufridos, especialmente durante los años 90 bajo un gobierno opresor responsable de numerosos crímenes de odio. “Necesitamos que haya un proceso de búsqueda y análisis para asegurar que no se deje en manos de alguien sin compromiso verdadero el poder sobre decisiones que afectan al colectivo LGBT”, concluyó Campos, llamando a una representación auténtica y comprometida en el Congreso para impulsar leyes que beneficien a la comunidad.

