Asociaciones exigen destitución de jueces frente a Tribunal Superior de Justicia

No más Niños Huérfanos de Padres Vivos AC, el frente Mujeres Va Por Nosotras y el Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad exigieron la inmediata destitución de jueces a quienes señalan de incapaces de resolver casos familiares que están violando el sano crecimiento de los niños en Chiapas, México. Específicamente señalaron al juez Antonio Maza y a la juez Claudia Domínguez por su negligencia e incompetencia.

El representante José Luis Ochoa acusó a los jueces de no respetar los derechos de los niños y de ser corruptos. Añadió que no permiten que los padres estén con sus hijos y no escuchan sus preocupaciones. Ochoa también exigió que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Ramos Pérez, revise el millón de casos pendientes en todos los tribunales del estado de Chiapas.

También puedes leer: Campesinos realizan volanteo en carretera San Cristóbal - Tuxtla

Ochoa compartió su experiencia personal de haber sido multado y reprendido por el juez Antonio Maza por solicitar una vacación de tres días con su hijo, a quien no había visto en cuatro años. También acusó al secretario de juzgado, Carlos Palma, de exigirle apoyo financiero.









Los grupos destacaron que los jueces que dañen a los niños deben ser removidos de sus cargos. Acusaron al juez Maza y a la juez Domínguez de alejar a los niños de sus padres y causar daño a largo plazo. Los grupos instaron al presidente del tribunal a prestar atención a las necesidades de los niños y asegurarse de que sus intereses estén protegidos.









Andrea Hernández, del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, expresó su decepción por la falta de preparación de los jueces para considerar las necesidades de los niños. Pidió reformas al Código Civil del Estado para garantizar que se consideren las necesidades emocionales de los niños y que se protejan sus relaciones con sus padres.

Los grupos enfatizaron que se deben proteger los derechos de los niños y que los jueces deben ser responsables de sus acciones. Exigieron acciones inmediatas para evitar que más niños queden huérfanos debido a la negligencia del sistema judicial en Chiapas.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias ⬇️