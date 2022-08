Manifestantes pedirán a AMLO incremento de matrículas para Licenciaturas en Educación Primaria

Padres de familia de aspirantes no aceptados en la Escuela Normal de Licenciatura del Occidente de Chiapas, de Cintalapa, se manifiestan frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en bulevar Belisario Domínguez, dónde se espera el arribo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ramón Gabriel Pérez Avendaño, padre de familia, opina que solicitarán incremento de matrículas ya que solamente fueron aceptados 25 para el nuevo ciclo escolar 2022-2023, que inicia el 29 de agosto de este año.

Fueron rechazados o no aceptados 64 jóvenes hombres y mujeres en esa institución, que presentaron examen el 20 de junio de este año, los resultados fueron públicos inmediato y la respuesta fue negativa para la mayoría.









El vio escolar 2021-2022 egresaron 90 alumnos de la institución de educación superior, formadora de licenciados en educación primaria contra 25 aceptados, quedan 65 matrículas en el aire que pueden destinarse a los nuevos aspirantes no aceptados.

Pérez Avendaño añadió que el Jefe del Departamento de Superación y Servicio Académico de la Secretaría de Educación, Mario Angel Pola Mejía les informó que no hay aumento de matrículas por lo tanto la petición a López Obrador es el incremento de estás, que den respuesta a la demanda de educación superior de las juventudes.

La Escuela Normal de Licenciatura del Occidente de Chiapas, en Cintalapa cuenta con infraestructura y personal capacitado para dar atención a más alumnos, el director José Domingo García, les informa que haría la gestión pero hasta hoy no hay resultados positivos.





Han hecho llegar la petición a la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa y no les ha dado respuesta positiva, al gobernador Rutilio Escandón Cadenas también le informaron de la situación y no hay hasta ahora incremento de matrículas, ya ha hecho llegar a López Obrador la petición pero no hay respuesta lo mismo a la Secretaría de Educación Pública.

Al presidente municipal de Cintalapa, Ernesto Cruz Díaz, les ha respondido que no tiene facultades para la gestión, mientras que el 22 de este mes los visito en Cintalapa, Raquel de la Luz Elizaga Sosa, directora del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar, les dijo que llevaría sus peticiones al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no hay respuesta.