Mantengamos a Chiapas en semáforo verde: Canirac

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Guillermo Acero Bustamante, hace un llamado a la sociedad a cuidar su salud frente a la pandemia de Covid-19 para estar en condiciones de disminuir los riesgos para la economía, lamentablemente en este mes de enero ha habido un repunte de casos derivado de la presencia de la nueva cepa Ómicrom.

Un eventual cambio de color del semáforo de riesgo epidemiológico, ahora en verde, no nos haría bien a todos, en las empresas afiliadas a la Canirac y en su personal no ha habido casos positivos, se han fortalecido los filtros sanitarios y el llamado a los empresarios del sector es a garantizar las condiciones de seguridad en salud para los comensales, quienes acudan a los restaurantes están seguros.





Un eventual cambio de semáforo de riesgo epidemiológico no nos haría bien a todos/ Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Afortunadamente no hay contagio en el sector, tenemos dos años fuertes con medidas sanitarias apoyándonos con el sector salud, hay que intensificarlas, tenemos que ser parte del ejemplo en el cuidado y protección a la salud, los protocolos deben comenzar en la casa, el punto más delicado es el medio de transporte en el tránsito al trabajo donde han sido muy difícil los protocolos sanitarios por los cupos llenos, sobrecupos, no se guarda la sana distancia, algunos no usan cubrebocas, muchas unidades no usan gel antibacterial, expuso.





Acero Bustamante añadió que se tendría que ser más contundentes en la aplicación de las medidas sanitarais en el transporte público, en las instituciones bancarias se ha habido contagios, han disminuido su personal como medida de prevención, la seguridad en salud la tenemos que aplicar todos, en todas partes y lo mejor para ello es la vacunación que ahora ya está desde los 15 años en adelante y se fortalece durante febrero la atención para quienes no se han aplicado ninguna dosis.





Por otra parte, comentó que la tendencia es que a principios de febrero comience a bajar la inflación subyacente, es decir, la variabilidad de los precios de consumo de corto plazo, para no tener que aumentar los precios en la carta de los restaurantes, aunque estamos conscientes de que la problemática es la falta de liquides, con muchos esfuerzos estamos manteniendo la planta laboral, hay casos en los que se han aumentado los precios porque no tienen otra salida.

De las 19 mil 500 unidades económicas, el 30 por ciento había cerrado por pandemia, un 20 por ciento ya volvió a la actividad, falta un 10 por ciento que lo haga, es decir, unas 400 micro empresas, aunque se han creado sucursales de empresas ya instaladas, y eso es muy bueno, la aspiración es seguir con los procesos de fortalecimiento de la actividad de la industria de restaurantes.

Afortunadamente se eliminó el impuesto al arrendamiento que había aprobado el Congreso del Estado y eso nos va a ayudar, lo que sí pega son los costos de los refrendos vehiculares y licencias para este año 2022, no estamos en momentos para hacer estas alzas, sobre todo cuando faltan apoyos económicos al sector productivo que genera empleos, riquezas e impuestos, ojalá pudieran disminuirse, Chiapas necesita liquides, puntualizó.